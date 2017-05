Présidentielle : du terrain aux plateaux télés, l'entre-deux-tours électrique de Marine Le Pen et Emmanuel Macron

La campagne pour le second tour de la Présidentielle s'achève ce vendredi soir. Deux semaines de combat politique virulent entre les camps d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.

Ce vendredi à minuit, ils seront venus à bout de leur marathon après une dernière ligne droite particulièrement intense. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont en effet mené une campagne d'entre-deux-tours virulente, pour ne pas dire violente. Que ce soit lors de leur débat, via leurs déclarations en meeting ou leurs déplacements sur le terrain, retour sur cette dernière quinzaine de la campagne présidentielle 2017.

Des déplacements pour déstabiliser

Dès le lendemain du premier tour, les finalistes se défient sur le terrain avec pour objectif principal de décrédibiliser l'adversaire. Des déplacements choisis pour leur portée symbolique, à commencer par l'épisode Whirlpool. Ce jour-là, pendant qu'Emmanuel Macron discute avec les syndicats de l'usine vouée à la délocalisation, Marine Le Pen arrive par surprise sur le parking pour y rencontrer des salariés. "Je suis ici à ma place", déclare la candidate FN. "Coup de com' et récupération politique", dénonce l'ancien ministre de l'Économie qui à son tour va à la rencontre des ouvriers en colère.

MLP=10 min avec ses adhérents sur un parking devant caméras ; moi=1h15 de travail avec les syndicats sans presse. Le 7/05, chacun choisira. pic.twitter.com/VgOd3mdltJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2017

Emmanuel Macron contre-attaque le lendemain dans un quartier populaire de Sarcelles, en Seine-Saint-Denis. "Madame Le Pen ne peut pas venir dans un quartier comme celui-ci", lance-t-il après une séance de tirs au but avec des enfants. Le même jour, son adversaire embarque de bon matin sur un bateau de pêche, aux côtés des "Français qui travaillent", après un déplacement au marché de Rungis la veille.

Le candidat En Marche! s'attache les jours suivants à rappeler ce que représente pour lui le Front national. Il enchaîne les commémorations et les hommages, à Oradour-sur-Glane (village martyr où les nazis ont tué 642 personnes) ou à Paris pour en mémoire de Brahim Bouarram, jeune Marocain mort noyé dans la Seine, jeté dans le fleuve par des militants d'extrême droite le 1er mai 1995.

"Moi, j'appelle les dauphins" Quand Marine Le Pen sort en bateau avec Gilbert Collard pic.twitter.com/Z0bLQ0on1l — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2017

Les idées reléguées au second plan

En meeting également, le ton monte. Des attaques, des réponses aux attaques, sur la personnalité ou les valeurs davantage que sur les programmes. "Macron, c'est en marche ou crève", lance Marine Le Pen en meeting le matin de la Fête du Travail. L'intéressé lui répond quelques heures plus tard. "Avec sa grossièreté bien connue", la candidate du Front national "a parfaitement résumé la situation" en disant "c'est en marche ou crève. Elle a raison : En marche, c'est nous!"

"Banquier", "winner autoproclamé" et "fêtard de la Rotonde" pour Marine Le Pen. "Le parti de l'anti-France, des agents du désastre, les instruments du pire", pour Emmanuel Macron. L'escalade se poursuit jusqu'à atteindre son paroxysme le 3 mai lors du débat télévisé. "Ça a été d'une violence absolument incroyable", dira plus tard Nathalie Saint-Cricq, l'une des journalistes, qui a pensé à "quitter le plateau".

💬 Emmanuel Macron: "Vous passez 1/4 d'heure sur les parkings pour faire des selfies, comme avec les salariés de Whirlpool..."#2017LeDebat pic.twitter.com/m26bVt60C6 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017

"Ni-ni", ralliements : des choix controversés

Le caractère électrique de cet entre-deux-tours s'est senti bien au-delà des candidats et de leurs équipes. C'est aussi le reste de la sphère politique qui s'est déchaînée et souvent déchirée. Avec deux marqueurs au cours de cette campagne parallèle. À gauche, le refus de Jean-Luc Mélenchon de donner une consigne de vote ou même de révéler quel bulletin il mettrait dans l'urne. Le candidat de La France insoumise, quatrième du premier tour, a indiqué qu'il ne voterait pas pour Marine Le Pen, ce qui laisse la possibilité d'un vote Macron mais aussi d'un vote blanc. "Irresponsable" pour certains de ses électeurs, alors que d'autres saluent ce refus de se positionner.

À droite, c'est l'accord passé entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan qui a suscité le plus de réactions, généralement pour s'insurger contre ce ralliement du candidat de Debout la France, en échange de la promesse de devenir Premier ministre d'un éventuel gouvernement. Suite à cette annonce, de nombreux cadres, élus et militants du parti souverainiste ont claqué la porte, et les habitants de Yerres qui ont Nicolas Dupont-Aignan pour maire sont descendus trois fois dans la rue en trois jours pour réclamer sa démission.