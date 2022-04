Présidentielle - Emmanuel Macron appelle à la mobilisation pour le second tour à Figeac : "Rien n'est joué"

Emmanuel Macron a terminé sa campagne pour l'élection présidentielle à Figeac dans le Lot ce vendredi. Après avoir déjeuné à La Dînée du Viguier, un restaurant gastronomique de la ville, le président candidat a tenu un dernier meeting, sous les halles de la place Carnot, au milieu de 600 partisans brandissant des drapeaux français et européens, et scandant "et un, et deux, et cinq ans de plus". Le Premier ministre Jean Castex, lui-même originaire d'Occitanie, était présent dans cette ville socialiste qui a placé Emmanuel Macron en tête au premier tour, le 10 avril, juste devant le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon.

"Rien n'est joué, allez convaincre"

Emmanuel Macron a appelé ses partisans à se mobiliser, à aller convaincre, car le 24 avril "rien n'est joué" a-t-il dit. L'enjeu dans ces dernières heures de campagne est en effet de mobiliser les abstentionnistes, de convaincre les indécis et de séduire l'électorat du chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, plus gros réservoir de voix à l'issue du premier tour (près de 22%). Le président sortant, comme sa rivale Marine Le Pen, craignent surtout une démobilisation des électeurs ce week-end. D'autant plus que les trois zones scolaires seront en vacances, avec notamment le début du congé de printemps pour la région parisienne.

Sans jamais citer Marine Le Pen, son adversaire pour le deuxième tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a estimé que le 24 avril, ce sera "un référendum pour ou contre la fidélité à nos valeurs, notre histoire, ce que nous sommes vraiment", en rappelant que la France était une nation qui a construit son histoire par "sa capacité à se réunir face à l'adversité". Le président sortant a aussi indiqué que le 24 avril, ce sera un référendum "pour ou contre l'Europe", et "pour ou contre une République laïque, unie, indivisible". Sur ces trois sujets, "nous sommes pour" a scandé Emmanuel Macron en rappelant que "la France est un bloc, elle est forte d'une République laïque, respectueuse".

Le président sortant a aussi assuré : "On ne laissera jamais laisser tomber personne [...] Le devoir de la République, c'est de compenser les inégalités" en indiquant qu'il portait "un projet d'avenir et de bienveillance, un projet idéaliste et réaliste" et en disant vouloir "réconcilier la bienveillance et l'ambition".

"Félicitez-vous d'une démocratie où vous pouvez interpeller un président comme ça."

Au début de son meeting, Emmanuel Macron a répondu à une banderole sur laquelle on pouvait lire "quand tout sera privé, on sera privé de tout" en assurant qu'il était "fier d'être aujourd'hui le président d'une République où pendant la crise Covid, parce qu'il y a eu des services publics, parce qu'on a décidé du quoiqu'il en coûte, c'est l'inverse de ce que vous avez écrit". Il a ajouté : "Félicitez-vous d'une démocratie où vous pouvez interpeller un président comme ça".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On ne fera pas l'unité du pays en promettant tout et en ne finançant rien."

Parvenir à "l'équilibre entre les métropoles et la ruralité"

Le président-candidat a défendu son bilan durant le quinquennat : "Ce n'est que dans la coopération entre les territoires qu'on peut avancer, c'est cet esprit que nous avons porté et que nous continuerons à porter". Emmanuel Macron a promis de continuer à investir dans les infrastructures de transports, dans le déploiement du haut débit, de la fibre etc. pour parvenir à "l'équilibre entre les métropoles et la ruralité".

Emmanuel Macron a promis des services publics de proximité dans nos ruralités. "Nous recrérons dans les cinq ans qui viennent 200 brigades de gendarmeries dans nos campagnes" a t-il donné en exemple. Emmanuel Macron a aussi annoncé le déploiement de 8.500 postes de personnels de justice.

_"Il faut continuer de réaménager nos ruralités par la présence scolaire"_a également indiqué le président-candidaten rappelant avoir réinvesti dans l'école durant son quinquennat. Il a notamment rappelé qu'il n'y avait plus de fermerture d'école sans l'accord du maire.

Un "plan d'investissement inédit" pour la santé

"Nous avons commis une erreur : nous avons voulu faire des économies sur la santé en réduisant le numerus clausus et en faissant peser sur nos hôpitaux de plus en plus de contraintes" déplore Emmanuel Macron, en rappellant avoir mis fin au numérus clausus dès 2018. "Mais il faut 10 ans pour former des médecins. Les médecins formés en plus n'arriveront pas même pendant le prochain quinquennat" reconnaît-il. Le président sortant rappelle malgré tout les rattrapages de salaires qu'il a octroyé, via le Segur de la santé, aux professionnels de santé qu'il fait applaudir.

Emmanuel Macron promet de continuer à investir pour améliorer les conditions de travail à l'hôpital, annonce"un plan d'investissement inédit" pour notamment attirer les médecins généralistes et les spécialistes dans les déserts médicaux, et assure qu'il ira au bout d'un grand service public de l'autonomie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Planifier les grandes transitions

Le président sortant a promis de redoubler d'ambition sur le plan de l'emploi : "Nous avons créer 1,2 millions de fiches de paye [...] Nous sommes passés de moins de 300.000 apprentis à plus de 700.000 aujourd'hui". Il a notamment annoncé des baisses d'impôts de production, de simplifications administratives etc. "pour continuer à avancer".

Pour ce faire, Emmanuel Macron explique qu'il faut "planifier les grandes transitions à l'échelle de nos territoires" : la planification écologique, la planification territoriale, basé sur un nouveau pacte avec les régions, les départements, les communautés de communes, les communes.

Un hommage à Martin Malvy

Emmanuel Macron, en début de discours, a tenu a adressé un mot à Martin Malvy pour saluer le travail qu'il a effecué pour transformer Figeac. Ce dernier a été maire socialiste de Figeac de 1977 à 2001, ministre du Budget de François Mitterrand, président de la Région Midi-Pyrénées de 1998 à 2015. Le président-candidat a aussi rendu hommage à son Premier ministre Jean Castex. Il a dit sa "fierté depuis deux ans de l'avoir à ses côtés, d'avoir un homme dévoué à la région, au pays en temps de crise".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Revivez ce dernier meeting de campagne