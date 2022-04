Présidentielle : Emmanuel Macron à la rencontre de soignants à Mulhouse ce mardi

Emmanuel Macron n’a pas choisi Mulhouse par hasard pour son deuxième déplacement d'entre-deux-tours ce mardi. Une visite axée sur la problématique des soignants, dans une ville où il s'était rendu il y a un peu plus de deux ans, alors que la commune était particulièrement meurtrie par l’épidémie de coronavirus.

Le 25 mars 2020, le président de la République avait visité les installations de l’armée déployées devant l’hôpital mulhousien débordé par les malades du Covid. Il avait salué la “mobilisation exemplaire” des soignants et s’était engagé à lancer, "à l’issue de cette crise, un plan massif d’investissement et de revalorisation des carrières".

Ce mardi, il doit retrouver des personnes qu’il avait rencontrées il y a deux ans, comme Mauricette, agente d'accueil au service des urgences de l'hôpital. Elle compte bien rappeler au président candidat ses promesses. "Le Ségur de la santé n’est pas suffisant”, déclarait-elle ce matin, sur France Bleu Alsace, “il faut une refonte de notre système de santé.”

Interpellé par des soignants sur la situation à l'hôpital

Le président-candidat a été interpellé par deux soignants à son arrivée notamment sur la situation à l'hôpital. Un échange qui a duré une quinzaine de minutes. "Moi je suis venu il y a deux ans, ici j'ai pris un engagement pour réinvestir dans l'hôpital, on a réinvesti comme la Nation n'avait jamais réinvesti dans l'hôpital, on augmenté les salaires entre 183 et 400 euros par mois" explique Emmanuel Macron. Il est alors interpellé par un aide-soignant sur son salaire : "Monsieur Macron, j'ai 1.776, 58 euros, vous voulez voir ma fiche de paie ? J'ai trente ans d'établissement comment vous expliquez cela ? (...) Les 183 euros on ne les ressent pas".

"Améliorez nos conditions de travail Monsieur Macron !" ajoute une soignante.

Jean-Luc Mélenchon en tête à Mulhouse

A Mulhouse, ville dirigée par une maire Les Républicains, Michèle Lutz, ancienne ville du président LR de la région Grand Est, Jean Rottner, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé largement en tête du premier tour, ce dimanche (36,06% des voix contre 25,15% à Emmanuel Macron). Le taux d’abstention a atteint 33,71%.