Présidentielle : Emmanuel Macron devant la cathédrale de Strasbourg pour une réunion sur l'Europe

Des milliers de personnes agitent des drapeaux français et européens devant la scène, installée devant la cathédrale

C'est son dixième déplacement en Alsace depuis le début de son quinquennat. Cette fois c'est dans la peau du candidat à sa réélection qu'Emmanuel Macron s'adresse à des milliers de personnes devant la cathédrale de Strasbourg mardi 12 avril. Un réunion publique pour y défendre un projet européen.

Une "bataille pour l'Europe"

Après une visite à Mulhouse (Haut-Rhin) sur le thème de la santé et une autre à Chatenois (Bas-Rhin) sur la "sécurité de proximité" plus tôt dans la journée, le président est arrivé avec plus d'une heure de retard à Strasbourg. Il a été introduit par l'ancien maire de Strasbourg Roland Ries.

La file d'attente devant la place du château à Strasbourg, avant la réunion publique d'Emmanuel Macron © Radio France - Magali Fichter

Dans le public, des milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes venus "par curiosité". Face à eux, le président-candidat va parler d'Europe. Plus tôt dans la journée, le président-candidat a mentionné une "bataille pour l'Europe", fustigeant le projet de son opposante au deuxième tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen, qui cache une sortie de l'Union européenne selon lui.

"J’en prends l’engagement devant vous, madame, je ferai tout et de toutes mes forces pour notre Europe reste unie, que notre Europe reste en paix et que notre Europe agisse pour maintenir la paix jusqu’en Ukraine", a-t-il expliqué lors de son allocution.