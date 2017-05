Présidentielle : Emmanuel Macron en tête dans tous les départements franciliens

Emmanuel Macron survole l'élection présidentielle dans tous les départements de l'Ile-de-France. Il arrive largement en tête partout.

L'Ile-de-France a largement voté pour Emmanuel Macron. Le candidat d'En marche arrive en tête partout. Au niveau national, notre région est celle qui a le plus voté pour le candidat d'"En marche".

Son meilleur score dans les Hauts-de-Seine

Dans les Hauts-de-Seine, département riche et de droite, Emmanuel Macron obtient 85,65% des voix. Hors Paris, c'est le plus gros score du candidat d'"En Marche" en Ile-de-France. A Neuilly-sur-Seine, c'est un plébiscite avec 88,78%. A Ville-d'Avray, il atteint les 88,35%. Il est à 87,38% à Issy-les-Moulineaux et à 88,96% à Sceaux. Levallois-Perret, le fief du couple Balkany, lui donne 86%. Au premier tour, Emmanuel Macron devançait François Fillon (LR) de trois points.

Son moins bon score en Seine-et-Marne

Emmanuel Macron rassemble 63,86% des voix dans ce département rural de Seine-et-Marne où Marine le Pen fait son plus beau score francilien (36,14%). La patronne du Front national dépasse les 50% souvent dans les petits villages comme Yèbles (50,8%), Maison-Rouge (56,2%) ou encore Saint-Just-en-Brie (60,3%). C'est dans ce département que Marine Le Pen avait réalisé ses meilleurs résultats au premier tour.

Les autres départements

Dans le Val-de-Marne, dernier département communiste de France, Emmanuel Macron remporte 80,32% des voix. Il obtient une victoire écrasante à Saint-Mandé (89,1%), à Vincennes (88,9%) ou à Nogent-sur-Marne (85,5%). Marine Le Pen progresse de huit points dans ce département. Au premier tour, le candidat d'En Marche était arrivé devant Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise).

La Seine-Saint-Denis, qui était le seul département remporté par Jean-Luc Mélenchon au premier tour, a massivement voté Macron au second tour (78,81%). Comme à chaque scrutin l'abstention est particulièrement élevée dans cette banlieue populaire. Au second tour elle se situe à 32,49%. Dans certaines communes Marine Le Pen obtient un score élevé. C'est le cas à Montfermeil (34,69%), à Vaujours (39,91%) ou encore à Coubron où son score s'envole à 41,58%.

Dans les Yvelines, Emmanuel Macron avait été talonné par François Fillon au premier tour. Au second tour il cumule 77,15% des voix. A Trappes, la ville de Benoît Hamon (PS), il recueille 80,65% des suffrages. Mantes-la-Ville, la seule ville dans notre région qui est détenue par le Front National, a voté à 68% pour Emmanuel Macron. A Auffargis où Christine Boutin (Parti Chrétien- Démocrate) a voté Marine Le Pen, il a 79,1%.

En Essonne, Emmanuel Macron remporte 72,18% des voix. Rien n'a bloqué son avancée. A Yerres, le fief de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) qui avait rejoint Marine Le Pen entre les deux tours et qui avait reçu la promesse de la présidente du Front National d'être nommé Premier ministre en cas de victoire, le parti d'extrême droite est nettement battu; il n'a réussi à convaincre que 31,53% des votants. A Evry, la ville de l'ex-Premier ministre Manuel Valls, Emmanuel Macron obtient 80,67%.

Dans le Val-d'Oise, un département plutôt rural, l'abstention est de 28%. Le Front National arrive en tête dans les petits villages comme Epinais-lès-Louvres (59%), Amenucourt (58%) ou Chennevières (54%). Emmanuel Macron obtient 72,53% dans ce département. A Sarcelles, où le candidat d'"En Marche" avait joué quelques minutes au football avec quelques jeunes, il engrange 78,81% des voix.

Un plébiscite à Paris

La capitale a voté à 89,68% pour Emmanuel Macron. Le nouveau président de la république arrive en tête dans tous les arrondissements de la capitale. C'est presque le même score que Jacques Chirac en 2002. Quinze ans après, la part du FN reste donc pratiquement identique dans la capitale. La maire de Paris Anne Hidalgo a félicité Emmanuel Macron pour sa victoire.

