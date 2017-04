Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen dévoilent leurs nouvelles affiches de campagne

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, ont dévoilé leurs affiches de campagne ce mercredi. Avec un dénominateur commun, la France.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont tous les deux dévoilé leurs affiches de campagne de second tour, ce mercredi, et les slogans qui vont avec.

Le premier à dégainer à la mi-journée fut le candidat d'En Marche, via son compte Twitter. Le cliché montre un portrait d'Emmanuel Macron resserré, sur fond neutre. Le slogan "Ensemble, la France !" traduit une volonté affichée depuis le début de la campagne de rassembler. À noter qu'il n'est pas sans rappeler celui de Jacques Chirac, en 1995 : "La France ensemble". L'affiche ne fait pas de référence au mouvement En Marche, créé par le candidat en avril 2016.

Marine Le Pen a publié son affiche quelques minutes plus tard, sur Twitter également. Cette dernière invite les électeurs à "Choisir la France" et offre un portrait plus large de la candidate, assise sur un bureau dans ce qui ressemble à une bibliothèque. Pas de "Le Pen" sur cette affiche, ni de référence au Front national. À la place, un simple "Marine Présidente" et la rose bleue qui a remplace la flamme tricolore utilisée autrefois.

Mes chers compatriotes, dans 11 jours, je vous propose de choisir la France. MLP pic.twitter.com/H6YKYaA48u — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 26, 2017

