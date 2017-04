Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, selon les premières estimations communiquées par Ipsos/Sopra Storia ce dimanche à 20h.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle, selon les premières estimations du premier tour publiées dimanche soir par Ispsos/Storia. Ces dernières placent le candidat d'En Marche en tête, devant la candidate FN, puis, au coude-à-coude, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.

Emmanuel Macron est crédité de 23,7% des voix, Marine Le Pen 21,7%. Jean-Luc Mélenchon et François Fillon suivent, avec 19,5% chacun. Rappelons qu'il s'agit de premières estimations amenées à évoluer.

► Plus d'infos à venir...