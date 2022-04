Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour

Marine Le Pen et Emmanuel Macron qualifiés pour le second tour de la présidentielle selon les premières estimations.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle ce dimanche 10 avril 2022 selon les estimations de l'institut de sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France 24, La Chaîne parlementaire et Le Parisien. Le président sortant, Emmanuel Macron, affrontera la candidate du Rassemblement national. Selon les estimations Ipsos-Sopra Steria à 20h15, Emmanuel Macron obtient 28,5% des suffrages et Marine Le Pen est à 23,6%. Arrivé troisième, le candidat La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon récolte 20,3% des suffrages.

Selon Ipsos-Sopra Steria, les autres candidats en lice pour ce premier tour sont plébiscités à hauteur de 7% des voix pour Eric Zemmour et son parti Reconquête, 4,8% pour la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, 4,3% pour l'écologiste Yannick Jadot, 3,2% pour Jean Lassalle et son mouvement "Résistons", 2,6% pour le communiste Fabien Roussel, 2,2% pour Nicolas Dupont-Aignan et Debout la France, 2% pour la socialiste Anne Hidalgo, 0,8% pour la candidate Lutte ouvrière Nathalie Arthaud et 0,7% pour le Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou.

Suivez la soirée électorale du premier tour en direct

Premières estimations des résultats du premier tour de la présidentielle. © Visactu

La France votait ce dimanche pour le premier tour. Le second aura lieu le dimanche 24 avril. L'abstention au premier tour avoisinera les 26 % selon Ipsos-Sopra Steria. Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient déjà face à face pour le second tour. Le candidat La République en marche avait été élu avec 66,1% des voix contre 33,9% pour Marine Le Pen.

