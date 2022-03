Présidentielle : Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel de l’émission "Ma France", ce mardi 22 mars

Emmanuel Macron sera l’invité exceptionnel de Wendy Bouchard dans l’émission Ma France (13h-14h), ce mardi 22 mars 2022. En exclusivité sur France Bleu, pendant une heure, le candidat à la présidentielle sera invité à réagir aux douze priorités de l’Agenda Citoyen, issu de la consultation citoyenne "Ma France", menée sur notre site internet en partenariat avec France 3 et Make.org. Il répondra notamment aux questions des Français, en direct.

Entre le 25 août 2021 et le 10 mars 2022, France Bleu, France 3 et Make.org ont réalisé la plus grande consultation citoyenne jamais menée en ligne, en France. Les internautes étaient invités à répondre à cette question : "Quelles priorités pour notre pays demain ?". Cette consultation a mené à la publication de notre "Agenda citoyen", qui rassemble les douze priorités retenues parmi les 34.000 propositions réalisées. Des propositions qui ont réuni plus d'un million de participants et entraîné sept millions de votes.

L'agenda citoyen

