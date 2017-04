Présidentielle - Emmanuel Macron : "Je veux être le président des patriotes face à la menace des nationalistes"

Qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a dit dimanche soir vouloir "rassembler tous les Français" et mesurer "l'honneur et l'insigne responsabilité" qui lui reviennent.

Favori des sondages, Emmanuel Macron s'est qualifié pour second tour de l'élection présidentielle. Le candidat d'"En Marche!" a dit vouloir "être le président des patriotes face à la menace des nationalistes".

"En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française", s'est-il félicité. Et d'ajouter : "Le sentiment profond, organique, millénaire, qui a toujours porté notre peuple, l'engagement pour la patrie, l'énergie pour l'intérêt collectif, au-delà des divisions, l'ont emporté ce soir", a-t-il déclaré depuis son QG de campagne, saluant "la volonté opiniâtre, l'énergie exigeante que des milliers d'entre vous ont déployé pour que cela advienne".

Je mesure l’honneur et l’insigne responsabilité qui me reviennent. Je veux saluer les autres candidats présents au premier tour. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2017

Depuis la soirée organisée Porte de Versailles à Paris pour ses partisans, le candidat d'En Marche! a également remercié le socialiste Benoît Hamon et le candidat de la droite François Fillon d'avoir appelé à voter pour lui au second tour pour contrer la présidente du FN Marine Le Pen. L'ancien ministre de l'Economie a également dit "merci" aux millions de Françaises et Français qui lui ont fait confiance, dans une déclaration entrecoupée de cris "Macron président".

