Présidentielle: "Emmanuel Macron n'a pas arrêté de mentir pendant 5 ans", juge le patron de DLF en Rhône-Alpes

Contrairement à 2017, où elle avait conclu un accord avec Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen ne souhaite pas dévoiler le nom de son futur Premier ministre. Ce n'est pas pour autant une déception pour le parti Debout La France. Son représentant en région Auvergne-Rhône-Alpes, Gerbert Rambaud, appelle à un référendum anti-Macron.

France Bleu Isère : vous étiez la semaine dernière au bureau national de votre parti, Debout La France, qui a recueilli 2% des voix au 1er tour. Quelle est votre position, allez-vous vous engager sur le terrain pour Marine Le Pen ?

Gerbert Rambaud : Avant tout, je souhaite remercier tous les électeurs qui ont voté pour Nicolas Dupont-Aignan qui était très clairement pour la liberté des Français et la liberté de la France au niveau mondial. Deux sujets bien mis à mal par Emmanuel Macron pendant 5 ans.

Donc, à partir du moment où ces thèmes-là n'ont pas effectivement eu le retentissement qu'on aurait aimé avoir, nous allons maintenant au second tour voir quel candidat respecte le plus ces deux principes qui étaient vraiment l'ADN de notre campagne.

On a vu des militants du Rassemblement national hier, à Villard-de-Lans, sur le plateau du Vercors, sur une terre peu favorable à l'extrême-droite. Est-ce que vous sentez qu'il y a un plafond de verre qui a disparu par rapport à 2017 ?

Je crois que les anathèmes qui ont été jetés durant plusieurs années, et notamment sur cette dernière semaine, contre Marine Le Pen, montrent bien que c'est totalement excessif. Nous, on n'a jamais considéré qu'il fallait caricaturer les uns ou les autres. Regardons les programmes des candidats, faisons-nous une idée sur le bilan d'Emmanuel Macron puisque le sujet est là : Emmanuel Macron, pendant 5 ans, n'a pas arrêté de mentir. Il s'est fait élire sur un programme en 2017. Est-ce qu'il l'a respecté ? Non, on le voit bien. Il avait promis qu'il n'y aurait pas un SDF dans la rue un an après son élection. Or, on sait très bien qu'on n'a jamais eu autant de paupérisation en France que sous Emmanuel Macron.

Il y a eu la pandémie quand même entre temps...

Non, c'était la première année de son mandat, la pandémie n'était pas encore là ! On a un président qui n'a pas arrêté de mentir aux Français, qui les méprisent régulièrement. Est-ce qu'on veut donner cinq ans de plus à cet homme-là ? Il a cassé les hôpitaux publics, fermé 17.000 lits d'hôpitaux, il a cassé l'Education nationale. Pourquoi ? Pour mettre en place des structures privées, gérées par des financiers. On le voit bien avec le scandale McKinsey. C'est une honte : un milliard d'euros versés à des cabinets de consultants américains pour dire au président de la République ce qu'il doit faire.

Il y a cinq ans, Marine Le Pen avait annoncé que Nicolas Dupont-Aignan serait son premier ministre. Elle n'a rien dit cette fois-ci. Est-ce que vous le regrettez ? Est ce que vous souhaitez, si elle est élue, qu'elle intègre des membres de Debout la France dans son gouvernement ?

Il faut bien comprendre que la 5ème République, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme avec le peuple français. Ce ne sont pas des carabistouilles de partis politiques ou d'arrangements électoraux. Emmanuel Macron ne vient pas vous dire ce qu'il va faire avec les verts, avec le Parti communiste, avec même les trotskistes qui appellent à faire barrage à Marine Le Pen. Donc, respectons la 5ème République.

Il y aura des professions de foi. Les électeurs sont matures, responsables. En sachant qu'Emmanuel Macron nous refait le coup d'il y a 5 ans, promettre tout et son contraire, sachant qu'il ne respectera pas ce qu'il dit. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On a pu voir ce qu'il a fait pendant 5 ans. On a pu voir qu'il ne respectait pas ses engagements. On sait qu'il fera pareil. Est-ce qu'on veut continuer comme cela ?