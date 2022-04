Présidentielle : Emmanuel Macron n'exclut pas un référendum sur les retraites

Emmanuel Macron "n'exclut pas" le référendum "pour quelque réforme que ce soit", même pour celle des retraites, a-t-il assuré ce lundi, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Le président de la République, candidat à sa réélection, a répondu à une interview sur BFMTV depuis les Hauts-de-France, où il a entamé sa campagne de l'entre-deux-tours. Après Denain, l'une des villes les plus pauvres de France et ancien fief de gauche, le candidat En Marche s'est rendu à Carvin, dans le bassin minier, avant une dernière étape à Lens. Deux villes qui elles aussi ont choisi en priorité Marine Le Pen.

Installé sur la banquette d'un bistrot de Carvin, Emmanuel Macron a affirmé vouloir "ouvrir la porte très clairement" etsouhaite "rassembler" afin de "bâtir un compromis et un consensus." Par ailleurs le président n'est pas opposé à négocier l'âge de départ à la retraite. "On n'a retenu que le chiffre magique de 65 ans" mais "ça dépend de quel horizon on se donne", assure-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Plus tôt, face à une électrice déçue, il avait affirmé sur la question des retraites : "Il faut que nos anciens aient une retraite plus décente, la retraite minimum est à 900 euros, on va la monter à 1.100. Si on veut ça pour nos anciens, il faut travailler un peu plus longtemps, ceux qui ont des carrières longues ou pénibles ou les handicapés, on leur permettra de partir un peu plus tôt".

"Je suis là pour convaincre, écouter aussi (...), j'essaie de clarifier mon programme en montrant qu'il est juste et social", a aussi assuré le chef de l'Etat lors d'un long bain de foule.