Présidentielle : "Emmanuel Macron ne résoudra aucun problème" selon la représentante FN de Franche-Comté

Pour Sophie Montel, eurodéputée et conseillère régionale FN en BFC, le mandat d'Emmanuel Macron sera "catastrophique". L'élue frontiste se réjouit du score de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle (33,90%), le 7 mai.

Sophie Montel, responsable du Front national en Franche-Comté s'est félicitée ce lundi du score du Front national lors du deuxième tour :"Election après élection, les scores du Front national ne cessent d'augmenter. Nous avons une marge de progression. Nous avons fait 7,7 millions au premier tour, nous sommes à quasi 11 millions au deuxième tour". La députée européenne et conseillère régionale regrette tout de même le taux d'abstention : "Ce qui est dommage dans cette élection présidentielle, c'est de voir que le président de la République a été élu avec 43 % des inscrits et de voir qu'un certain nombre de nos compatriotes sont en désamour avec la politique en France".

Nous avons affaire à des gens qui pensent à leur mandat avant de penser à la France" - Sophie Montel

L'élue a également estimé que le mandat présidentielle à venir serait "catastrophique. Macron ne résoudra aucun problème. Vous allez le voir au moment des législatives (...) J'entendais Mr Baud [NDLR : représentant des comités En Marche! dans le Doubs] expliquer qu'ils sont déjà dans la tambouille électorale. Mr Barbier [NDLR: député socialiste sortant sur la 4e circonscription du Doubs] souhaiterait avoir l'étiquette En Marche! tout simplement pour sauver sa place et son mandat. La réalité elle est là : nous avons affaire à des gens qui pensent à leur mandat avant de penser à la France".

Quant à la possible refonte du parti Front national, Sophie Montel explique qu'il faut en effet "se poser les bonnes questions pour faire évoluer notre mouvement, il faut faire tomber toutes les barrières qui existent encore et qui empêchent un certain nombre de patriotes de nous rejoindre".