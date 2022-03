Présidentielle : "Emmanuel Macron nous a vendu du vent et du rêve" selon la déléguée du RN en Gironde

Dans les récents sondages, Marine Le Pen est donnée en progression dans les intentions de vote à 19-20%. Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen et déléguée départementale du Rassemblement national en Gironde, perçoit une "dynamique" autour de sa candidate. Et si les enquêtes d'opinion prédisent un scénario identique à celui de 2017, un deuxième tour Macron - Le Pen, les circonstances sont bien différentes selon Edwige Diaz : "Marine Le Pen aujourd'hui, bénéficie d'une expérience et d'une sérénité", là où Emmanuel Macron est "face à son bilan".

"En 2017, Emmanuel Macron nous a vendu du vent et du rêve aussi pour certains", poursuit-elle, "s'il était réélu, ce serait catastrophique". "Projet contre projet, celui de Marine Le Pen est meilleur", estime sa porte-parole. Et aucun risque selon elle de voir se répéter le scénario catastrophe du débat de l'entre-deux-tours raté pour la candidate du Rassemblement national. "La stratégie n'avait pas été la bonne", reconnaît Edwige Diaz.