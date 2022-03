Présidentielle : Emmanuel Macron officiellement candidat à sa réélection

Le président de la République Emmanuel Macron officialise ce jeudi soir sa candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain dans une "Lettre aux Français". Cette annonce intervient en pleine guerre en Ukraine et à quelques heures de la date butoir pour le dépôt officiel des parrainages.

Ce n'est pas une surprise mais c'était une annonce très attendue par les partisans et les opposants d'Emmanuel Macron. Le président de la République annonce officiellement ce jeudi soir être candidat à sa réélection dans une "Lettre aux Français" publiée dans l'ensemble des titres de la presse régionale.

"Je suis candidat pour défendre nos valeurs"

"Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de Président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière", écrit Emmanuel Macron dans cette lettre.

"Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour continuer de préparer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd’hui comme demain de décider pour nous-mêmes", ajoute le président de la République désormais candidat. Toujours dans cette lettre, il assure que la campagne ne sera pas comme les autres campagnes présidentielles : "Bien sûr, je ne pourrai pas mener campagne comme je l’aurais souhaité en raison du contexte. Mais avec clarté et engagement j’expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d’entre vous", précise Emmanuel Macron en faisant allusion à la guerre en Ukraine.

Nous avons fait face avec dignité et fraternité

Le président confesse que ce mandat n'a pas toujours été couronné de succès : "Nous n’avons pas tout réussi. Il est des choix qu’avec l’expérience acquise auprès de vous je ferais sans doute différemment" ajoutant que "depuis cinq ans, nous avons traversé ensemble nombre d’épreuves. Terrorisme, pandémie, retour de la violence, guerre en Europe : rarement, la France avait été confrontée à une telle accumulation de crises. Nous avons fait face avec dignité et fraternité".

Il salue en revanche les lois votées pendant son quinquennat : "Grâce aux réformes menées, notre industrie a pour la première fois recréé des emplois et le chômage a atteint son plus bas niveau depuis quinze ans".

Une entrée en campagne sans cesse repoussée

Malgré la guerre en Ukraine qui l'occupe depuis plus d'une semaine, le président de la République ne pouvait pas attendre plus longtemps pour annoncer sa candidature. En effet, Emmanuel Macron avait jusqu'à ce vendredi 18h pour se déclarer, date officielle du dépôt des parrainages, obligatoires pour participer à la course à l'Elysée. Au 3 mars, le président sortant disposait déjà de 1.974 signatures d'élus, bien au-delà des 500 nécessaires.

Plusieurs sources dans son entourage assurent que le chef de l'État avait initialement prévu de se déclarer officiellement "fin janvier" mais le président était accaparé, d'abord, par la crise du coronavirus, puis par les discussions diplomatiques avec la Russie et enfin par l'invasion russe en Ukraine. Des dossiers brûlants qui ont sans cesse relégué au second plan son entrée dans l'arène. Actualité internationale oblige, son premier meeting de campagne, prévu à Marseille ce samedi 5 mars, a été annulé.

Des adversaires impatients

Même si sa candidature ne faisait guère de doute étant donné les appels du pieds lancés par ses partisans et la création du site de campagne avecvous.fr, les autres candidats à l'élection commençaient à sérieusement s'impatienter. Mi-février, le candidat communiste Fabien Roussel invitait le président "à se démasquer". "Qu’est-ce qu’a fait le président de la République pour défendre le pouvoir d’achat des Français ? Il n’est même pas encore candidat à l’élection présidentielle et on ne sait rien de ce qu’il ferait demain ? Est-ce qu’il va augmenter les salaires ?", s'interrogeait sur France Inter le député du Nord.

Chez les soutiens de Valérie Pécresse (LR), on fustigeait aussi le retard du président notamment Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains : "Jupiter refuse de descendre de l’Olympe et veut essayer d’enjamber la campagne présidentielle. Il refuse le jeu démocratique pour se soustraire à son bilan, l’un des pires de la Ve République". Yannick Jadot (EELV) dénonçait lui "Ce président, condamné deux fois pour inaction climatique par les tribunaux français, se cache dans cette précampagne, il se carapate, parce qu’il est le président des lobbies. Il est temps que le débat s’ouvre sur son bilan sur l’écologie".

Encore faut-il qu'Emmanuel Macron accepte ce débat. Fin janvier, l'entourage du président sortant a annoncé qu'il ne participerait pas aux différents débats du premier tour organisés par les chaînes de télévision.