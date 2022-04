Présidentielle : Emmanuel Macron réélu président de la République

Emmanuel Macron (LREM) a été réélu président de la République avec 58,2% des voix face à Marine Le Pen (RN) créditée de 41,8% des suffrages ce dimanche, selon les estimations de l'institut Ipsos-Sopra Steria. L'abstention au second tour de cette élection présidentielle est estimée à 28,2%. En 2017, Emmanuel Macron avait battu sa rivale du Rassemblement national par 66,1% des voix contre 33,9%. Le chef de l'État doit s'exprimer devant ses partisans sur le Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, où un important périmètre de sécurité a été mis en place.

Premier président sortant reconduit hors cohabitation

Donné de longue date favori à sa propre succession, Emmanuel Macron devient, à 44 ans, le premier président sortant reconduit hors cohabitation, depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962. Après un premier quinquennat marqué par la crise des "gilets jaunes" et le Covid, le chef de l'État va devoir relever le défi de l'inflation, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Durant la campagne il a promis de se renouveler en profondeur, tant sur la forme que sur le fond, promettant notamment de nommer un Premier ministre "chargé de la planification écologique".

L'extrême droite au plus haut

Arrivé au pouvoir il y a cinq ans "par effraction", selon ses propres mots, Emmanuel Macron poursuit sa trajectoire personnelle météorique, à la fois classique (ENA, inspection des finances, ministre de l'Economie...) et inclassable dans un paysage politique qu'il a dynamité. Mais lui qui avait promis au soir de sa victoire en mai 2017 de "tout" faire pour que les électeurs "n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes" n'a pas réussi à freiner la montée en puissance de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national, qui avait réuni 33,9% des voix en 2017, progresse sensiblement au terme d'une campagne au long cours et sans aspérité. La patronne du RN, qui a énormément misé sur le pouvoir d'achat pour se démarquer, sera parvenue à lisser son image, sans rien céder à la radicalité de son projet sur l'immigration ou la sécurité.

Découvrez les résultats près de chez vous

Inscrivez dans le moteur de recherche le nom de votre commune, du département qui vous intéresse, de votre région.