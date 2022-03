DIRECT VIDÉO - Présidentielle : Emmanuel Macron répond aux 12 priorités de l'Agenda citoyen "Ma France 2022"

Emmanuel Macron est l’invité exceptionnel de Wendy Bouchard dans l’émission Ma France, de 13h à 14h, ce mardi 22 mars. En exclusivité sur France Bleu, pendant une heure, le candidat à la Présidentielle réagit aux douze priorités de l’Agenda Citoyen, issu de la consultation citoyenne "Ma France", menée sur notre site internet en partenariat avec France 3 et Make.org.

Regardez l'émission "Ma France" en direct

Probité en politique : Emmanuel Macron favorable à l'exemplarité, mais pas à l'exigence d'un casier judicaire vierge

Emmanuel Macron a été interpellé sur la priorité numéro 1 de l'Agenda citoyen, la probité en politique. Il a défendu son bilan en la matière : "Des lois ont été prises au début de ce mandat", a rappelé le Président. "On a renforcé beaucoup les choses. Les éléments de transparence de la vie publique, les déclarations de patrimoine, de conflits d'intérêts potentiels qui encadrent la vie des députés, des ministres et des décideurs publics", a-t-il argumenté. Emmanuel Macron a pris l'exemple de "l'interdiction du casier judiciaire B2, donc, qui marque les condamnations les plus graves pour celles et ceux qui veulent se présenter aux élections". Il a également rappelé avoir "mis fin aux emplois familiaux". Le président a également rappelé que le Parlement a mis fin à la réserve parlementaire, une cagnotte utilisée à discrétion des députés ou sénateurs.

Interpellé par Jean-Raphaël, un auditeur du Pays Basque, Emmanuel Macron ne s'est pas dit favorable à l'exigence d'un casier judiciaire vierge pour les élus. Pour appuyer son propos, il a pris l'exemple d'Eric Zemmour : "Il est condamné pour des propos qu'il a tenus. Est ce que c'est à la justice de dire que, de par ses propos, il n'a pas le droit d'être candidat ? Je ne suis pas sûr", a-t-il affirmé. "C'est pourquoi je pense qu'il faut une limite, et que ce qui a été défini par le législateur, d'avoir un casier B2, j'y étais un peu plus favorable", a-t-il affirmé.

"Mais là, sur des propos qui relèvent d'un délit d'opinion qui est sanctionnable par la justice, et c'est très bien qu'elle le fasse, qui sont reconnus comme comme graves, même s'il est bon de continuer dans notre société à condamner parfois des propos graves, il faut trouver cet espace limite", a-t-il dit.

Santé : les moyens vont continuer à être renforcés

Interpellé sur la question des moyens alloués à santé, Emmanuel Macron a défendu le Ségur de la Santé, et affirmé sa volonté d'allouer des moyens supplémentaires au secteur, via un "grand chantier de la Santé".

La plus grande consultation citoyenne jamais menée en ligne

"Ma France 2022" est la plus grande consultation citoyenne jamais menée en ligne. Elle a rassemblé 34.000 propositions pour la France de demain, émises par plus d'un million de participants. Ces idées ont recueilli sept millions de votes, qui ont permis d'établir les douze priorités de l'Agenda citoyen. Probité des responsables politiques, santé, pouvoir d'achat... Emmanuel Macron répond en direct aux priorités des Français.

L'agenda citoyen