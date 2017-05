Présidentielle : Emmanuel Macron s’impose largement à Sablé-sur-Sarthe

Le candidat En Marche améliore son score du premier tour de plus de 50 points dans la ville dont François Fillon a été l’élu pendant près de 30 ans, et où le candidat LR avait recueilli près de 45% des voix au soir du 23 avril.

C’est une victoire très nette pour Emmanuel Macron à Sablé-sur-Sarthe : le président élu y recueille près de 69,29% des suffrages, contre un peu plus de 16% au premier tour. Marine Le Pen atteint les 30,71%, elle avait terminé quatrième au premier tour (derrière Jean-Luc Mélenchon) avec 13,9% des voix. Des résultats annoncés par le maire LR de la ville, Marc Joulaud, dans une ambiance très tiède.

Le maire de Sablé-sur-Sarthe, Marc Joulaud, amer au moment de l'annonce des résultats du second tour © Radio France - Julien Jean

Une abstention qui dépasse les 30 %

La participation (67%) recule de 6 points par rapport au premier tour, et de 9 points par rapport au second tour de 2012. On retiendra aussi les 12% de bulletins blancs et nuls, contre 2,8% au premier tour. Certains électeurs ont quand même glissé des bulletins Fillon dans l’urne pour ce second tour.