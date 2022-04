Présidentielle : Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis pour présenter son plan "Quartiers 2030"

Trois jours avant le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont de nouveau en campagne ce jeudi, pour tenter de convaincre les indécis. Déplacement en Seine-Saint-Denis pour le président-candidat sur le thème du pouvoir d'achat.

Après avoir débattu trois heures mercredi soir, les deux finalistes sont de retour sur le terrain ce jeudi. Affrontements à distance sur le thème du pouvoir d'achat, dans les Hauts-de-France pour Marine Le Pen, et en Seine-Saint-Denis pour Emmanuel Macron. Le président-candidat a esquissé les grandes lignes de son plan "Quartiers 2030" à destination des quartiers populaires.

Éducation, logement, emploi, sécurité… "Si les Françaises et les Français me font confiance, dimanche, je veux que dans les années qui viennent, à la lumière de ce qu'on a réussi et de ce qu'on a échoué, on arrive à bâtir cette ambition 'Quartiers 2030' qui n'est pas qu'une formule, mais qui sera une ambition et la démultiplication des moyens que je veux qu'on mette dans ces quartiers", a déclaré le chef de l'État, évoquant notamment "des textes massifs de simplification" des procédures de rénovation des logements.

Durant le quinquennat, 132 millions d'euros ont été débloqués pour rénover le quartier centre-ville-Basilique de Saint-Denis, grande ville populaire aux portes de Paris qui a voté majoritairement pour l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon au premier tour. "Saint-Denis en colère, y en a marre de la misère", ont d'ailleurs scandé quelques personnes à l'arrivée du candidat.

"Démultiplier les moyens" pour les quartiers populaires

"Les habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République", a répondu le chef de l'État, candidat à sa réélection et en quête de voix. "On ne résout aucun problème en séparant la société, en déconsidérant une partie de la population". Cette remarque vaut également "pour la grande ruralité", a-t-il ajouté, soucieux de n'oublier personne. En Seine-Saint-Denis, "on a ici les enfants de la République", qui sont "une chance pour la République", a répété Emmanuel Macron.

Critiqué par la candidate RN, qui a dépeint un président sortant "très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture" devant la presse, Emmanuel Macron a accusé en retour sa rivale de n'avoir "plus d'autres arguments" avant le second tour de la présidentielle dimanche. "On a eu 2h30 d'un débat qui a été respectueux", a-t-il affirmé à un journaliste. "On a eu beaucoup de respect l'un pour l'autre mais avec le fait qu'on (se) combat" sur deux projets qui ne sont "pas conciliables", a-t-il ajouté. Et "quand il n'y a plus d'arguments à opposer, on va en chercher d'autres", a-t-il poursuivi en mettant en cause les déclarations de responsables du RN depuis le débat.

"Nous ne devons pas nous habituer à la montée des idées d'extrême droite"

Invité à commenter les vingt ans de "la présence de l'extrême droite au second tour des élections présidentielles", "nous ne devons pas nous habituer à la montée de ces idées [d'extrême droite]", a déclaré le président-candidat. Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen se qualifiait pour le second tour, à la surprise générale. "Ce fut un choc pour notre démocratie", a-t-il rappelé.