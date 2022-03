Présidentielle : Emmanuel Macron souhaite reculer l'âge de la retraite à 65 ans et conditionner le RSA

A l'occasion de la présentation de son programme pour l'élection présidentielle ce jeudi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Emmanuel Macron a annoncé qu'il prévoyait de reculer progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, s'il était réélu président de la République le dimanche 24 avril 2022. Il a également évoqué la réforme de l'assurance-chômage et souhaite réformer Pôle Emploi, pour parvenir à l'objectif "atteignable" du plein emploi d'ici 2027.

Les retraites

Cette réforme des retraites 2.0 prendrait en compte les carrières longues, les questions d'invalidité et "la réalité des métiers et des tâches", a assuré Emmanuel Macron. Il a rejeté l'idée de "pénibilité" telle qu'elle avait été envisagée par le passé mais a évoqué des "catégories individuelles".

"La réforme que je propose est différente de celle de 2017. Parce que les conditions macroéconomiques ne sont pas les mêmes parce que le pays continue de se transformer", a souligné le président sortant, dont le projet de retraite à points avait suscité une vive résistance des syndicats et dans la rue, avant d'être abandonnée à cause de la pandémie de Covid-19. "La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement. Comme on l'a toujours fait d'ailleurs, avec un système de trimestres progressif", a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a également annoncé qu'il souhaitait porter la retraite minimale à 1.100 euros pour une carrière complète.

L'assurance-chômage

"Nous continuerons les réformes de l'assurance-chômage pour l'adapter à la conjoncture avec un système simple, a promis Emmanuel Macron. A chaque fois que la conjoncture s'améliore, on doit avoir des règles qui incitent encore davantage au retour à l'emploi."

Dans ce cadre, le président-candidat propose de conditionner le revenu de solidarité active (RSA) à "l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine" à une activité facilitant l'insertion professionnelle, pour "un meilleur équilibre des droits et devoirs". Selon le président de la République, "il faut un revenu de subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité, et lui demander une part de devoir pour toutes celles et ceux qui le peuvent", a-t-il poursuivi.

Le chef de l'Etat a également promis une réforme de Pôle Emploi, qui deviendra "France Travail", ainsi que de la formation dans les lycées professionnels. "Nous avons encore beaucoup trop de filières en lycée professionnel où nous formons des jeunes qui ne correspondent pas aux besoins du monde du travail", a-t-il souligné.

Emmanuel Macron s'est enfin engagé, s'il est réélu, à faire verser les aides sociales "à la source", de manière automatique, ce qui selon lui bénéficierait aux "20 millions de Français" qui touchent le RSA, la prime d'activité, des aides au logement ou des allocations familiales. Reprenant cette promesse de 2017, il a dit vouloir "simplifier" ces aides afin que tous les Français qui y ont droit puissent les percevoir, mais aussi pour lutter contre la fraude.

