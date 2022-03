Présidentielle: avec sa lettre, Emmanuel Macron veut "entrer dans l'intimité des Français" pour un politologue

"Il y a une forme de solennité dans la lettre", explique Ludovic Renard, politologue à Sciences Po Bordeaux et invité de France Bleu Périgord vendredi 4 mars. Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle sous la forme d'une "lettre aux Français" publiée dans les journaux de la presse régionale. "C'est une forme de contact avec la personne qu'on cherche à toucher, que nous connaissons bien à travers le courrier que l'on envoie", analyse-t-il. "Pour Emmanuel Macron, c'est un moyen de contrer cette idée de despotisme qu'on a parfois de lui, ça lui permet d'entrer dans l'intimité des Français. Ils pourront la lire quand ils prendront leur café, et en discuter ensuite avec leur famille..."

Et cette méthode épistolaire n'étonne pas vraiment Ludovic Renard. "Ce n'est pas surprenant, c'est une technique déjà utilisée par ses prédécesseurs", indique le politologue. "François Mitterrand l'a fait en 1988, pareil pour Nicolas Sarkozy en 2012, donc plutôt des gens qui ont choisi de se représenter pour un second mandat." Selon lui, "il fallait bien trouver un format qui convienne et la contrainte était très forte avec le contexte actuel. Faire un meeting aurait paru totalement décalé, donc ce format s'est imposé raisonnablement".

"L'échange d'arguments va se faire"

Mais malgré la guerre en Ukraine qui accapare Emmanuel Macron, Ludovic Renard ne croit pas à une campagne inaudible. "Je trouve qu'on est trop exigeants", assure-t-il. "On souhaiterait tous débattre pendant des mois mais ce n'est pas possible. Il y a une campagne officielle encadrée par la Constitution. Les acteurs qui font vivre la campagne, comme les médias ou les oppositions, font leur travail. Mais depuis la crise du Covid-19, il est difficile de débattre des actions d'un gouvernement occupé à gérer une crise."

Le politologue à Sciences Po Bordeaux ne veut pas croire à une campagne totalement phagocytée par la crise ukrainienne. "Il faudra bien sûr parler de ce drame, mais aussi faire des liens avec cette guerre", explique Ludovic Renard. "Aujourd'hui, Emmanuel Macron est devenu plus protecteur, il dit vouloir protéger les Français des crises. Le débat présidentiel portera surtout sur quelle France et quelle Europe on veut. Et là, il y aura des alternatives politiques, là Emmanuel Macron pourra être questionné sur son bilan." Et le politologue l'assure : "Cet échange d'arguments va se faire. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir un débat organisé à tous les échelons, ça ne se passe jamais comme ça."