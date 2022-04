Présidentielle : Emmanuel Macron confirme vouloir une "prime pouvoir d'achat" jusqu'à 6.000 euros dès cet été

Emmanuel Macron était l'invité de l'émission "Ma France" ce jeudi sur France Bleu. Il a évoqué la "prime pouvoir d'achat" allant jusqu'à 6.000 euros qu'il souhaite mettre en place, et aussi la revalorisation des retraites de 4% cet été.

Le plafond de la "prime pouvoir d'achat" jusqu'à 6.000 euros, revalorisation des retraites de 4% face à l'inflation... Le président-candidat Emmanuel Macron a distillé ses propositions concernant le pouvoir d'achat ce jeudi à la mi-journée sur France Bleu, invité de Wendy Bouchard dans l'émission "Ma France".

La prime pouvoir d'achat "portée jusqu'à 6.000 euros, dès cet été"

Interrogé par plusieurs auditeurs sur le pouvoir d'achat, thème central de cette campagne présidentielle, Emmanuel Macron a notamment évoqué l'inflation et la revalorisation du Smic : "dans les semaines qui viennent, le Smic va être revalorisé, sans doute autour de 2,4 - 2,6 %", a-t-il rappelé.

Je pense que la principale mesure pour continuer à répondre aux problèmes de pouvoir d'achat, c'est de continuer à créer des emplois et d'arriver au plein emploi dans notre pays — Emmanuel Macron sur France Bleu

Il a évoqué un rehaussement du plafond de la "prime pouvoir d'achat" de 1.000 à 6.000 euros. "Je veux mettre en place le dividende salarié (...) c'est à dire faire que lorsqu'une entreprise marche, elle verse des dividendes à ses actionnaires" et à ses salariés. "Quand il y a des dividendes, il doit y avoir en contrepartie soit de l'intéressement participation, soit le versement d'une prime de pouvoir d'achat. Cette prime de pouvoir d'achat, on l'a créée il y a trois ans. Elle est plafonnée à 1.000 euros. Ce que je veux pouvoir faire dès cet été, c'est la porter jusqu'à 6.000 euros sans charges pour l'employeur, et sans impôt pour le travailleur, le salarié. Ce qui va vous permettre de faire en sorte que lorsque les actionnaires s'enrichissent parce que l'activité est bonne, le patron soit obligé de verser soit un intéressement participation, soit la prime pouvoir d'achat jusqu'à 6.000 euros."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pensions de retraites augmentées de 4% "à partir du 1er juillet"

Répondant à une question de Sylvie, aide-soignante, le président-candidat a encore défendu sa réforme des retraites. "On veut que nos retraités vivent dignement et ce sont les actifs qui payent la retraite des retraités" affirme-t-il, en rappelant son souhait d'augmenter les pensions. "Je veux qu'on augmente les retraites à partir du 1er juillet de 4%, c'est à dire qu'on permette d'absorber l'inflation, et pas attendre le 1er janvier 2023" indique-t-il.

Emmanuel Macron veut aussi rehausser la pension minimum de carrière complète de 980 euros à 1.100 euros par mois : "Ce que je veux qu'on puisse faire, c'est qu'on passe cette retraite minimale à 1.100 par mois. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet de vivre dignement et je crois que c'est ce qu'on doit à nos aînés."