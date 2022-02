Présidentielle : en cas de second tour "Macron contre Zemmour ou Le Pen", le maire LR d'Orléans votera blanc

Serge Grouard, maire LR d'Orléans, a indique, ce mercredi, sur C News, qu'il voterait blanc en cas de second tour entre le président sortant Emmanuel Macron et un candidat d'extrême-droite, Marine Le Pen (RN) ou Eric Zemmour (Reconquête !). Ses adversaires dénoncent une rupture avec le chiraquisme.

"Je vote blanc" : voilà ce qu'a répondu Serge Grouard, maire LR d'Orléans, ancien député, à Pascal Praud qui lui demandait, sur le plateau de C News, quel serait son choix au second tour de la présidentielle le 24 avril prochain en cas de duel entre Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen ou Eric Zemmour, deux candidats qui apparaissent régulièrement à la deuxième ou troisième place dans les sondages (tandis que la candidate LR Valérie Pécresse semble dévisser depuis quelques jours).

Serge Grouard, sur le plateau de la chaîne C News, le 23 février 2022 - Capture d'écran site C News

Membre du RPR, de l'UMP, puis de LR, Serge Grouard, qui a fait ses débuts en politique aux côtés de Jacques Chirac, à la mairie de Paris, au début des années 1990, se définit comme gaulliste, mais refuse de choisir en cas de scénario Macron / Le Pen ou Macron / Zemmour: "la question, c'est que la France dévisse, le président sortant n'a pas redressé la France", a indiqué le maire d'Orléans pour indiquer qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron au second tour (ce dernier, précisons le, n'est pas encore officiellement candidat). Serge Grouard se distingue ainsi d'Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, qui a clairement indiqué qu'il voterait Eric Zemmour si ce dernier se trouve face à Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle.

J'entends de M. Zemmour des propos qui ne sont pas recevables"

Pas question pour autant de voter pour Marine Le Pen ou Eric Zemmour, ajoute Serge Grouard, qui est aussi président du parti Les Républicains dans le Loiret : "il y a des propos que j'entends de M. Zemmour qui ne sont pas recevables", explique le maire d'Orléans. "Quand M. Zemmour réécrit une partie de l'Histoire de France, notamment sur l'Occupation, moi qui suis gaulliste, je ne peux pas l'accepter. Le vrai clivage en France n'est pas tant gauche-droite, il est entre Résistance et Collaboration, c'est une grande histoire de France, c'est pour ça que je suis gaulliste (...) Je suis aux LR, je suis loyal, il y a un socle, je suis dans la famille, j'y reste."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Serge Grouard, qui soutient officiellement la candidate LR Valérie Pécresse à la présidentielle (bien qu'il n'ait pas encore apporté son parrainage et ait choisi de ne pas voter lors du second tour de la primaire de son parti en décembre 2021 entre Eric Ciotti et Valérie Pécresse), avait activement participé à la campagne de François Fillon en 2017. On ne sait pas quel avait (alors) été son vote au second tour de la présidentielle 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Immédiatement, les partisans d'Emmanuel Macron ont dénoncé cette prise de position du maire d'Orléans : la députée LREM du Loiret Stéphanie Rist écrit, sur Twitter, que "le gaullisme, la ligne de Jacques Chirac, c’est loin. Au moins on apprécie la transparence : s’opposer aux extrêmes, on oublie !", en référence à la période durant laquelle Jacques Chirac dirigeait la droite française et refusait toute alliance avec le Front national, au profit d'un front républicain. De leur côté, les soutiens d'Eric Zemmour ont fustigé eux aussi ce choix (ou non choix) de la part de Serge Grouard qui refuse de choisir "entre les deux camps".