Présidentielle : en Dordogne, des petites mains s'activent pour mettre sous pli la propagande électorale

Le rendez-vous était donné à 7h30 ce jeudi matin, au parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle en Dordogne. Des fonctionnaires d'état, mais aussi des membres du conseil départemental, de la mairie de Périgueux, d'anciens gendarmes et leurs familles, ou des intérimaires... En tout, 320 personnes se sont portées volontaires. Pendant deux jours, elles vont mettre sous pli plus de 16 millions de documents électoraux, à destination des électeurs et des bureaux de vote de Dordogne.

Une organisation militaire

Tout le monde ici a à l'esprit l'objectif fixé : tout doit partir demain, vendredi 1er avril, dans la soirée. Pour cela, l'organisation est quasi militaire. Le parc des expositions est divisé en quatre zones de mise sous pli, avec dans chacune des zones, quatre sections de quatre îlots. Nadine trie les bulletins de vote, elle forme des petits paquets de six candidats. "C'est un peu du travail à la chaîne, mais il y a une bonne ambiance", dit-elle en souriant. Derrière elle, Christophe et Manu s'occupent d'empiler les professions de foi des candidats. Dans la vie normale, ils sont tous les deux contrôleurs des finances publiques. "Ca change, là il n'y a pas trop besoin de réfléchir", indique Manu. Lui ne s'en cache pas, il a choisi de participer "pour découvrir", mais aussi pour l'aspect pécunier. Car les volontaires sont payés 21 centimes par enveloppe. "J'ai fait mon petit calcul, il faut qu'on fasse quatre enveloppes à la minute, c'est largement faisable", dit-il en riant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il faut donc faire vite, et bien. Car juste derrière eux, les superviseurs, gilet jaune sur le dos, veillent. Régulièrement, ils sélectionnent une enveloppe, l'ouvrent, et vérifient qu'il y a bien les 12 bulletins de vote et les 12 professions de foi des candidats. En cas d'erreurs, il faut vérifier tout le carton. De l'autre côté de la barrière, la zone de colisage prépare d'autres paquets de bulletins de vote, qui eux partiront directement vers les bureaux de vote.

Les enveloppes sont ensuite chargées sur des chariots, la Poste aura quatre jours pour les distribuer soit aux 319.000 électeurs du département, soit aux 690 bureaux de vote dans les 503 communes de Dordogne.