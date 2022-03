Nous sommes à trois semaines du 1er tour de l'élection présidentielle mais dans la Drôme et en Ardèche, la campagne a du mal à démarrer.

Présidentielle : en Drôme et en Ardèche, la campagne a du mal à démarrer

Le 10 et 24 avril, les Français éliront un ou une Président(e) pour les cinq prochaines années.

Il y a bien eu quelques meetings, du Parti communiste français à Reconquête ! en passant par Les Républicains. Quelques candidats en visite : Anne Hidalgo dès le début de sa campagne à Saint-Vallier, Nathalie Arthaud en réunion publique à Peyrins. Mais à trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne n'imprime pas. Et peine même à démarrer.

C'est déjà peut-être un signe. Les appels et messages laissés aux militants restent parfois sans réponse. Pour parler présidentielle, il faut s'accrocher. "C'est vraiment particulier. L'épidémie de covid a repoussé le début de la campagne", explique Bernard Sironneau, conseiller municipal d'opposition à la mairie de Valence et délégué adjoint au Rassemblement national de la Drôme.

La situation sanitaire, la guerre en Ukraine : les esprits sont ailleurs et l'élu d'extrême-droite le constate sur le terrain. "Lors des tractages, on le voit, certains ne connaissent même pas la date du scrutin", remarque-t-il. Il aura lieu les 10 et 24 avril.

Faut-il encore aller capter les électeurs. Beaucoup de partis, à commencer par Europe Ecologie Les Verts, ont réduit les grands rassemblements aux métropoles, quitte à être moins visibles en Drôme et en Ardèche. "Nous privilégions les petites réunions publiques, assume Olivier Royer, conseiller régional et porte-parole des Verts dans la Drôme. Nous préférons dialoguer plutôt que d'avoir un grand meeting. Et cela permet à chacun de relayer ensuite les idées dans les discussions qu'on a dans notre vie".

Même stratégie en Drôme et en Ardèche au sein de la France insoumise ou du Parti socialiste dont les militants se montrent discrets sur les marchés depuis le début de la campagne alors qu'Anne Hidalgo ne passe pas la barre des 5% d'intentions de vote dans les sondages. "Tout le monde est en train de se mobiliser. Nous allons multiplier les tractages sur les marchés et les réunions publiques", répond Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier et porte-parole du parti, confiant malgré l'échéance qui se rapproche.

La République en marche, dont le président-candidat est assuré pour l'instant de la victoire dans les sondages, semble absente dans cette campagne en Drôme et en Ardèche. Quant aux Républicains, beaucoup d'élus restent en retrait : ils soutiennent Valérie Pécresse en public, moins en privé.