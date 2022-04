Présidentielle en Gironde : que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour?

Front républicain, abstention ou vote pour le Rassemblement national ? En Gironde, certains électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont partagés quant à l'attitude à adopter lors du second tour.

C’est l’une des principales inconnues de l'élection présidentielle: que vont faire au deuxième tour les 7.714.949 Français, dont les 194.771 Girondins, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon? Meilleur troisième homme de l’histoire de la Ve République, le leader de la France insoumise se retrouve dans la position du faiseur de roi. "Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen", a-t-il déclaré sans pour autant appeler à voter en faveur d'Emmanuel Macron.

"On est dans l'impasse, on nous demande de choisir entre la peste et le choléra" - Samira, ouvrière de 32 ans

Située dans la métropole bordelaise, la commune de Cenon (24.547 habitants) compte plusieurs quartiers prioritaires. C'est l'une des villes de Gironde où le candidat insoumis a recueilli dimanche le plus de suffrages (38,94%; 3.848 voix). Sabrina est l'une de ces Cenonnaises qui ont glissé un bulletin LFI dans l'urne.

Face au duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, cette opératrice qui travaille dans l'industrie pharmaceutique "n'a pas envie de choisir". "Ni l'un ni l'autre ne m'intéresse, je n'ai pas envie de voter", déclare la jeune femme de 32 ans.

"De toute façon, Macron, il est pour les plus riches"

"Je ne vais pas voter, ça ne sert à rien", affirme Karim, rencontré dans un salon de coiffure du Bas-Cenon. Le jeune homme, électeur de La France Insoumise, est persuadé qu'Emmanuel Macron, "le candidat des plus riches", sera réélu. "_Pour le deuxième tour, je vais m'absteni_r, ajoute Yacine qui attend sa coupe de cheveux. Je ne suis ni pour Macron ni pour Le Pen et ses idées racistes", confie l'étudiant en école de diététique à Bordeaux et qui habite Cenon.

"Mais on voit ce que Macron il a fait. Nous les étudiants, il nous a baissé nos APL. C'est dramatique. Je suis obligé de travailler en parallèle de mes études, je dois chercher de l'argent pour les assurances, pour l'essence, donc à la fin on ne s'y retrouve pas. On ne va pas voter pour quelqu'un si on ne se reconnaît pas en lui."

"Je vais glisser un bulletin Marine Le Pen"

Salariée dans l'administration, Karine elle est une électrice cenonnaise de Jean-Luc Mélenchon qui s'apprête à voter Rassemblement national. "Je vais glisser un bulletin Marine Le Pen. Macron, on l'a déjà vu faire, cinq ans, ça suffit, j'ai eu ma dose. Elle, peut-être que ce sera pire que lui, peut-être que ce sera pareil et peut-être que ce sera un peu mieux."

"On n'a pas envie de voter pour lui mais on est obligés si on veut faire barrage à l'extrême-droite" - Samira, fonctionnaire à Cenon

Voter pour Emmanuel Macron, c'est "le seul moyen" de faire barrage à Marine Le Pen, reconnaît Samira. "C'est ça qui est dégoutant. Sincèrement, ça serait une vraie souffrance, une vraie douleur de mettre un bulletin Macron dans l'urne". Cette fonctionnaire ira peut-être à reculons au bureau de vote le 24 avril. "Ou peut-être que je n'irai pas du tout", conclue-t-elle.

. © Radio France - Jules Brelaz