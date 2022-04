Présidentielle : en Haute-Garonne, le soulagement des soutiens de Macron, les socialistes déçus

Les sympathisants LREM en Haute-Garonne sont soulagés à l'issue des résultats du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec plus de 28% des voix et fera face à Marine Le Pen au second tour. Comme en 2017.