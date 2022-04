Présidentielle en Limousin : Pierre Venteau (LREM) et Albin Freychet (RN) déjà en campagne pour le second tour

Au lendemain du 1er tour de la Présidentielle, deux représentants hauts-viennois des finalistes étaient les invités de France Bleu Limousin ce lundi: le Député LREM de Haute-Vienne Pierre Venteau et le Délégué départemental du Rassemblement National en Haute-Vienne, Albin Freychet.

Pierre Venteau à la fois satisfait et "vigilant"

Pierre Venteau s'est dit à la fois "satisfait du premier tour puisque on améliore la situation de 2017" mais aussi "vigilant parce qu'on a quand même une montée de l'extrême droite". Il a également noté que "sur la deuxième circonscription, on voit un vote FN qui se déploie notamment dans les territoires ruraux. On sent une espèce de fracture entre la zone un peu plus métropolitaine et les communes un peu plus rurales, et je pense que ça doit nous interpeller" a-t-il notamment indiqué. Interview à réécouter ci-dessous :

De son côté, Albin Fréchet, Délégué départemental du Rassemblement national en Haute-Vienne a jugé que Marine Le Pen avait fait "une belle progression en Haute-Vienne".

Albin Freychet confirme "une fracture territoriale"

Est-ce le résultat d'un certain élan national qui a eu autour de la candidate RN ou est-ce que ça marque aussi un ancrage plus local ? Un peu les deux, a analysé Albin Freychet, estimant qu'il y avait forcément eu "un élan national pour Marine Le Pen dans ces territoires ruraux qui sont confrontés à de lourdes situations, des difficultés économiques, un manque d'emplois, un manque de service public". Il a également constaté "une fracture territoriale. Effectivement, _c'est plutôt la France des gilets jaunes, la France rurale qui a voté pour Marine Le Pen_. Le but, c'est de réconcilier l'ensemble des Français et de proposer un projet qui puisse les rassembler autour d'une seule idée, la victoire de la France" a-t-il notamment indiqué. Interview à réécouter ci-dessous: