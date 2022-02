Présidentielle : en Mayenne, lancement du comité de soutien LR-UDI à Valérie Pécresse

Des personnalités politiques LR et UDI de la Mayenne viennent de lancer un comité de soutien à Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle. La première réunion s'est déroulée le samedi 29 janvier à Laval.

Plusieurs personnalités politiques mayennaises Les Républicains et UDI viennent de lancer un comité de soutien à Valérie Pécresse, la candidate de la droite à la présidentielle. Y figurent notamment le sénateur Guillaume Chevrollier, le président du Département Olivier Richefou, des conseillers régionaux (Samia Soultani, Florence Desillière) et départementaux, des maires, des élus municipaux, d'anciens élus aussi comme Marc Bernier et Norbert Bouvet.

"Il nous reste moins de 80 jours pour mobiliser et convaincre les Mayennais que notre candidate est la seule à porter un projet d'alternance" assurent-ils dans un communiqué. En Pays de la Loire, la porte-parole de la campagne de Valérie Pécresse est Christelle Morançais, présidente LR de la région.