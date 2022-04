Présidentielle en Mayenne : Mélenchon troisième du premier tour, pour qui voteront les militants LFI ?

Les supporters de Jean-Luc Mélenchon en Mayenne oscillaient entre déception de ne pas être qualifiés au second tour de l'élection présidentielle, et espoir pour les prochaines années avec un score inédit. Réunis à Argentré, les militants ont davantage le regard tourné vers les législatives en juin.

Au bar La Copo à Argentré, la télévision est bien sûr allumée. Une vingtaine de militants de La France Insoumise est réunie juste après 20h. Certains analysent le premier tour, en dégustant une cuisse de canard. D'autres se réchauffent dehors, autour d'un brasero. Leur candidat, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en troisième position (22,2% des voix d'après l'estimation Ipsos & Sopra Steria pour Radio France). Un rang qu'il n'avait jamais atteint dans une élection présidentielle.

"On ne va pas cacher le fait qu'on soit déçu" déclare Marion Détais, cheffe de file du parti d'extrême-gauche en Mayenne. "Après on monte encore par rapport à la présidentielle de 2017. C'est de bon augure pour la suite. Et on va continuer. On va se tourner vers les législatives avec une campagne aussi dynamique que celle de la présidentielle" poursuit-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Avant de penser aux élections du mois de juin, il reste un second tour le 24 avril. Pour qui voteront les militants de La France Insoumise en Mayenne ? Beaucoup d'entre eux ont déjà une idée très précise. Faire barrage à l'extrême droite, ils le répètent à l'envie. Et en même temps impossible de voter pour le président sortant explique Marie-Reine. "Si on a à nouveau Macron au pouvoir, ça va être toute la série de mesures néfastes : la retraite à 65 ans, le nucléaire, la casse des services publics, j'en passe et des meilleures" explique cette ancienne du Parti Radicale de Gauche.

Ni Le Pen, Ni Macron pour certains

Baptiste 24 ans, est un sympathisant "mais pas militant". Le 24 avril, ce jeune homme ne recommencera pas la même chose qu'en 2017. "Je ne me sens pas à l'aise avec le fait de voter Macron. J'étais déjà sorti déçu, dégoûté, en sortant du second tour en ayant mis Macron dans l'urne. Je n'ai pas envie de revivre la même situation" confie-t-il.

Impossible de voter Le Pen déclare de son côté Aurélien professeur d'histoire. Il envisage de ne pas aller du tout voter dans quinze jours. "Avec tout ce qu'il a fait contre les enseignants... et puis ma mère à 55 ans, elle va être à la retraite. J'espérais qu'elle aurait à 60 ans avec Mélenchon. Donc je ne vais pas voter pour quelqu'un qui veut la faire travailler dix ans de plus encore" affirme Aurélien.

Un seul militant dit ouvertement qu'il votera pour le président sortant, "par défaut". C'est Marco, 40 ans, éducateur sportif. "Je ne suis pas pro-Macron du tout. C'est scandaleux d'ailleurs, qu'il repasse au second tour après tout ce qu'il a fait. Mais je voterai Macron parce qu'on n'a pas le choix, mais avec bien les boules quand même, comme on dit".

Ni Le Pen ni Macron pour Claude Piou ancien socialiste, et désormais Insoumis. "On ne caresse pas l'animal qui nous mord" déclare-t-il. Ce Dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter Macron, mais a dit clairement qu'il fallait "ne donner aucune voix à Marine Le Pen".