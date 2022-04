Présidentielle en Meurthe-et-Moselle : Macron dominateur dans le Grand Nancy, Le Pen devant ailleurs

En Meurthe-et-Moselle, ce sont deux territoires clairement identifiés qui ressortent du premier tour de l'élection présidentielle. A Emmanuel Macron le Grand Nancy et ses abords, à Marine Le Pen le reste : les sous-préfectures et la ruralité.

A ceux qui en doutaient, il n'y pas une mais plusieurs identités en Meurthe-et-Moselle. C'est ce qui ressort du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est disputé ce dimanche 10 avril. Si Emmanuel Macron est arrivé en tête dans plusieurs communes de la Métropole du Grand Nancy et aux alentours, c'est bien Marine Le Pen qui remporte le plus de communes au soir du premier tour en Meurthe-et-Moselle. C'est même la candidate du RN qui arrive en tête dans le département avec 27,49% des suffrages devant Emmanuel Macron (26,92%) et Jean-Luc Mélenchon (20,88%).

Macron devant dans la Métropole et ses abords

Le président sortant l'emporte par exemple à Nancy, à Malzéville, Pulnoy, Jarville, Villers-lès-Nancy ou Laxou en ce qui concerne la Métropole du Grand Nancy. Il est également dominateur dans la première couronne autour de la métropole comme à Maron, Lay-Saint-Christophe, Cerville ou Eulmont.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De son côté, la candidate RN l'emporte dès que l'on s'éloigne de la Métropole et les sous-préfectures comme Toul, Lunéville ou encore Val-de-Briey ne font pas exception. Marine Le Pen y réalise des scores comparables à ceux de 2017. Elle l'emporte également à Pont-à-Mousson. La carte électorale dessine une Meurthe-et-Moselle dominée par Marine Le Pen avec un îlot macronien au milieu, dans lequel Jean-Luc Mélenchon fait quelques incursions (en tête à Vandoeuvre, Maxéville et Tomblaine par exemple). Un électorat rural, soumis aux contraintes de déplacement, aux hausses des coûts des carburants que le président-candidat va devoir mobiliser d'ici au second tour.