Présidentielle en Moselle : le Front national, en tête, croit en ses chances au second tour

Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle en Moselle. Invitée de France Bleu Lorraine ce lundi, Françoise Grolet, élue Front national en Moselle, se félicite du bon score de sa candidate dans le département.

La Moselle a largement placé Marine Le Pen en tête (28.35%) du premier tour de l'élection présidentielle, devant Emmanuel Macron (21.05%), Jean-Luc Melenchon (17.90%) et François Fillon (17.17%).Un résultat qui satisfait Françoise Grolet, conseillère municipale Front national à Metz, et conseillère régionale FN du Grand Est. "Les Mosellans comme les Lorrains sont des gens convaincus, patriotes, qui connaissent l’intérêt d’avoir une frontière et de la protéger." L' élue messine se félicite d'un vote d'adhésion en faveur de sa candidate.

Le vote d’opposition c’est fini, on ne peut plus avoir cette analyse très réductrice, on ne peut plus parler d’extrêmes. Quand Marine Le Pen rassemble huit millions de Français, cela veut dire qu’il y a un espoir.

François Grolet espère amplifier le score de Marine Le Pen au second tour, malgré les nombreux appels à voter en faveur d'Emmanuel Macron :"Le front républicain aujourd’hui cela ne marche plus, les électeurs qui n’ont pas voté Macron sont appelés à nous rejoindre."

Françoise Grolet, invitée de France Bleu Lorraine avec Antoine Barège Partager le son sur : Copier

Le vote Le Pen au premier tour, département par département

Le vote FN au premier tour, département par département. © Visactu

Les résultats dans votre commune