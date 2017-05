Présidentielle : en Normandie, comment Gonfreville-l'Orcher a basculé, de Mélenchon à Le Pen

Au second tour de la Présidentielle, Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), a donné la majorité des voix à Marine Le Pen. Un résultat qui peut sembler étonnant dans cette ville de tradition communiste où Mélenchon était arrivé en tête au premier tour. Reportage.

En Normandie, Gonfreville-l'Orcher fait figure de bastion communiste. Pourtant, au second tour de la Présidentielle ce dimanche, cette commune voisine du Havre, a voté en majorité pour Marine Le Pen (57%). Au premier tour, les électeurs avaient placé Mélenchon en tête avec 46% des voix. Comment la ville a-t-elle basculé ?

Entre la peste et le choléra"

Au premier tour, Marcel 65 ans n'a pas hésité. Il a voté Mélenchon. Au second tour en revanche, hésitation "entre la peste et le choléra" dit-il. "J'ai voté Le Pen" rigole-t-il. Marcel n'a pas écouté le patron des "Insoumis" qui, sans appeler à voter Macron, demandait à ses électeurs de tout faire sauf de voter Le Pen. Bien sûr, ce n'est pas de gaieté de cœur que Marcel a mis le bulletin FN dans l'urne ce dimanche. Seulement, comme beaucoup dans sa commune, il a fait le choix du "tout sauf Macron". Un candidat trop loin du peuple à ses yeux. "Il va plus nous en prendre qu'il va nous en donner" lance-t-il.

A Gonfreville, Marine Le Pen gagne donc du terrain. Elle qui, en plus de remporter le second tour, récolte sept point de plus au premier par rapport à 2012. Ancienne électrice de Sarkozy, Andrée fait partie de ceux qui, ici, ont basculé vers l'extrême- droite. Elle a voté "Marine" ce dimanche, comme au premier tour. "Je le cache pas. Elle, elle est pour le peuple, elle. Lui, il est banquier. Vous allez voir, quand il y aura des grèves, les gens qui ont voté pour lui, ils vont se débrouiller..."

S'il ne réussit pas à diminuer le chômage"

Électeur de Mélenchon, Michel a, pour sa part, voté Macron par défaut ce dimanche. Très déçu, il comprend malgré tout le vote de sa commune et redoute l'avenir désormais. "Macron c'est un gars de droite et on attend rien de lui. S'il ne réussit pas à diminuer le chômage, Le Pen passera." À Gonfreville, la défiance à l'égard d'Emmanuel Macron est telle que même si Mélenchon les avait exhortés à voter "En Marche!", les électeurs de la "France Insoumise" assurent qu'ils ne l'auraient pas suivi.