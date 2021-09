Présidentielle : Eric Ciotti voterait Zemmour contre Macron au second tour

« Je voterais Eric Zemmour, très clairement » c'est ce qu'a indiqué le député des Alpes-Maritimes et candidat à une possible primaire de la droite pour la présidentielle ce dimanche sur RTL. Il ferait ce choix en cas de second tour Zemmour-Macron en avril 2022.