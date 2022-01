Éric Zemmour assigné pour "contrefaçon du droit d’auteur" pour le clip annonçant sa candidature

Il aurait utilisé des images qui ne lui appartiennent pas dans son clip d'annonce de candidature à l'élection présidentielle, et sans demander d'autorisation non plus. Éric Zemmour est assigné en justice, le 27 janvier, devant le tribunal de grande instance de Paris pour "contrefaçon du droit d'auteur". L'avocat du polémiste et candidat à l'élection présidentielle a confirmé, ce dimanche matin, l'information révélées par le JDD et de BFMTV.

Parmi les plaignants, de nombreux médias et personnalités. Le réalisateur Luc Besson, l'écrivain Jacques Attali, la chaîne France 24, France Télévisions, l'INA ou encore Radio France avaient dénoncé l'usage de leurs images, lors de la diffusion de ce clip, en novembre dernier. Selon l'avocat d'Éric Zemmour, Jacques Attali s'est finalement désisté.