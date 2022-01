Présidentielle : Eric Zémmour aux Sables-d'Olonne samedi pour "défendre" la statue de Saint-Michel

Voilà qui va sans doute donner une autre dimension à la polémique qui oppose depuis plusieurs mois la mairie des Sables-d'Olonne et la justice administrative à propos de la statue représentant Saint-Michel et qui trône devant l'école du même nom.

Le jour même où le maire de la commune Yannick Moreau annonce son intention d'organiser une consultation de la population sur le devenir de cette statue, le candidat d'extrême droite Eric Zémmour se saisit de l'affaire comme argument de sa campagne.

Eric Zémmour rappelle son attachement aux racines chrétiennes de la France

Dans un communiqué Eric Zémmour dénonce "la décision scandaleuse du tribunal administratif de Nantes ordonnant à la commune de déboulonner la statue de l'archange Saint-Michel" et fustige "une nouvelle victoire de la "cancel culture" qui instrumentalise la justice, et dans le cas présent la laïcité, pour imposer son idéologie destructrice". Eric Zemmour annonce dans la foulée son intention de se rendre aux Sables-d'Olonne ce samedi "aux cotés de son ami Philippe de Villiers, ancien président du conseil général de la Vendée" pour venir apporter son soutien au maire Yannick Moreau et aux habitants. Le polémiste rappelle "son attachement aux racines chrétiennes de la France qui fondent l'identité française et dont cette statue est aujourd'hui un symbole".

C'est l'association philosophique et culturelle laïque La libre pensée Vendée qui, à l'origine, avait saisi le tribunal administratif pour demander que la statue, édifice religieux, soit enlevée de l'espace public, au nom du respect de la loi de 1901 sur la laïcité.