Présidentielle : Eric Zemmour vu de la Loire, un discours "courageux" ou "antirépublicain" ?

100 000 adhérents pour "Reconquête" : c''est l'annonce en grande pompe faite ce lundi par Eric Zemmour qui a accueilli symboliquement ce nouveau militant. Une adhérente précédemment encartée chez les Républicains. L'occasion pour le candidat nationaliste d'appuyer sa stratégie politique d'essorer la droite traditionnelle autant que l'extrême droite du Rassemblement National, pour construire son socle avant la présidentielle dans moins de deux mois. Et certains adhérents ont un parcours hors des sentiers battus.

De Gilet Jaune à référent de "Reconquête" dans le Roannais

C'est le cas notamment de Raphaël Pessoa, l'une des figures des Gilets Jaunes dans le Roannais. Aujourd'hui il est référent pour le parti d'Eric Zemmour sur ce secteur, la 5e circonscription. Il a changé de costume mais les convictions n'ont pas évolué : "J'ai toujours été de droite mais je ne me reconnaissais pas dans ce qu'elle proposait. Eric Zemmour est arrivé et il a proposé cette union des droites qui me parait cohérente". Comme au temps des Gilets Jaunes, Raphaël Pessoa défend une lutte pour une meilleure qualité de vie, pour récolter les fruits du travail. Avec cet engagement auprès d'Eric Zemmour, il adhère à son discours sur la société et l'immigration. "Il n'y a rien de brutal dans ce qu'il propose" assure-t-il. "Au contraire c'est plutôt un programme de tranquillité, apaisé. Il fait juste quelque chose que d'autres ne font pas. Il pose des questions franches et les gens n'ont plus l'habitude d'entendre des choses qui sortent du politiquement correct".

Raphael Pessoa, référent de "Reconquête" dans le Roannais. - DR

Pour lui, la dynamique Zemmour est réelle dans le roannais : "on est une équipe d'une trentaine de personnes. On est un peu dépassé parfois par les événements parce qu'on n'a plus de tracts, plus d'affiches. C'est bon signe puisqu'on voit lélan et le ralliement qui est en train de se créer". Hier Gilet Jaune, aujourd'hui référent d'Eric Zemmour dans le Roannais. Et demain candidat aux législatives ? Rien n'est décidé selon lui et tous les efforts se portent d'abord sur la présidentielle.

"On ne peut pas séparer les Français entre musulmans et non-musulmans"

100 000 adhérents au parti "Reconquête" créé il y a un peu plus de mois autour d'Eric Zemmour : la dynamique a de quoi impressionner à 55 jours du 1er tour de l'élection présidentielle. Un chiffre à relativiser selon Luc Chatel, journaliste stéphanois, correspondant pour le journal Le Monde et auteur du livre "La face cachée d'Eric Zemmour" : "On peut émettre de gros doutes sur la réalité de ce chiffre. Il s'inscrit sans doute dans la grande tradition française de gonfler les chiffres d'adhésion. Pour autant il y a une dynamique, des gens qui achètent ses livres par dizaines de milliers, qui vont dans ses meetings alors que c'est un discours antirépublicain. On ne peut pas séparer les Français entre musulmans et non-musulmans, en intimant aux musulmans par exemple de choisir entre la France et leur religion. Les médias de masse sont en partie responsables de cette adhésion car ils ont légitimer ce discours qui devrait être condamné. Zemmour est un multi-délinquant récidiviste. Il ne devrait pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. C'est un scandale".

