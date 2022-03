Présidentielle : "On est en train de passer à côté de la campagne", déplore le PS en Dordogne

"Je ne vous cache pas que j'espérais qu'on soit plus haut dans les sondages", admet Emeric Lavitola, premier secrétaire du Parti socialiste en Dordogne et premier adjoint à la maire de Périgueux, invité de France Bleu Périgord mardi 22 mars. "Mais les sondages ne sont pas les suffrages", complète-t-il immédiatement. La candidate du PS, Anne Hidalgo, stagne toujours à 2-3% dans les sondages, à trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. "J'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté de la campagne, en tout cas en termes de débat. On voit bien que le contexte international plombe la campagne dans son intégralité", explique le socialiste, alors qu'Emmanuel Macron refuse toujours de débattre avec ses adversaires. "Ce que je crains surtout, c'est que la gauche soit effacée du second tour, c'est ma plus grosse inquiétude pour l'instant."

Anne Hidalgo tient un meeting ce mardi à Limoges, en présence de François Hollande, qui doit lui réitérer son soutien. "François Hollande apporte un soutien historique", affirme Emeric Lavitola. "C'est un président qui a été capable de mener une politique de gauche, certes il y a des choses à revoir sur ce qu'on a pu faire, tout n'a pas été parfait. Mais il y a eu aussi beaucoup d'avancées", se justifie le premier secrétaire du PS en Dordogne. "Je pense aux gens qui peuvent partir à la retraite à 60 ans, aux avancées sociétales qui ont permis à des couples homosexuels de se marier. Donc moi je suis fier d'avoir le soutien de François Hollande envers notre candidate."

Ni Macron ni Mélenchon

À gauche, seul Jean-Luc Mélenchon se détache dans les sondages. Le candidat de la France insoumise atteint les 15%, en troisième position, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Mais tous les sondages du second tour donnent Jean-Luc Mélenchon perdant face à Emmanuel Macron donc en vérité, le vote Mélenchon n'est pas un vote utile", rétorque le socialiste. "Il y a un désaccord profond sur la politique internationale qui est l'une des prérogatives principales du président", continue Emeric Lavitola. "Avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons un désaccord puisqu'il était un soutien de la politique russe et de Vladimir Poutine avant le conflit. Il a eu des mots assez maladroits de soutien envers Bachar el-Assad dans le conflit syrien."

La maire de Paris veut se placer à l'opposé d'Emmanuel Macron, programme contre programme. "Ce qui nous hérisse le plus, c'est la retraite à 65 ans et la fin de la taxe audiovisuelle", explique le premier secrétaire du PS en Dordogne. "On voit un virage à droite en ce début de campagne, alors que notre candidate propose l'augmentation du Smic de 200 euros ou encore un milliard d'euros pour l'égalité femmes hommes." La socialiste compte aussi insister sur son programme pour les zones rurales. "On veut donner les moyens à l'hôpital de fonctionner et créer des postes. Et puis il y a aussi la volonté de s'approvisionner en produits locaux, là-dessus la Dordogne est un modèle qu'on pourrait déployer sur l'ensemble du pays."