Présidentielle et logement : la fondation Abbé Pierre souligne la faiblesse des programmes des candidats

Depuis ce vendredi 1er avril, il est à nouveau possible d'expulser des locataires de leur logement, après les cinq mois de trêve hivernale. Or "il y a une tension énorme actuellement sur le parc locatif", souligne la fondation Abbé Pierre d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient de publier son bilan annuel. Elle regrette qu'aucun candidat ne prévoit d'intervenir à la baisse sur les prix de l'immobilier. Notre invitée, ce lundi, est Véronique Gilet, directrice régionale de la fondation Abbé Pierre en région AURA.

France Bleu Isère : La trêve hivernale vient de se terminer, alors qu'elle avait été prolongée en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire. Redoutez-vous une hausse des expulsions ?

Véronique Gilet : Oui, en effet. 30 à 40.000 ménages étaient en sursis suite aux "mesures de clémence" en 2020-2021. Et ces expulsions vont certainement reprendre. Rien que sur le territoire de la métropole de Lyon, 1.500 concours de la force publique avaient été décidés il y a deux ans et donc vont certainement être mis en œuvre. Ça veut dire que les ménages vont quitter leur logement avec les forces de l'ordre avec assez peu de perspectives de relogement à ce jour, car il y a une tension énorme actuellement en raison de la baisse de la construction et la baisse des attributions dans le parc social. Pour éviter une vague d'expulsions, il faudrait une vraie volonté politique.

Dans votre bilan annuel, vous faites en effet le constat que le logement social ne suit pas, ne compense pas la hausse des prix des loyers ?

Il ne suit pas du tout. Il y a eu des années où les efforts publics ont permis, notamment en 2009 ou en 2017, de tenir une production qui était à peu près au niveau des enjeux. On parle d'enjeux de paupérisation : les ménages n'ont pas particulièrement envie de relever du parc social, simplement aujourd'hui, ce sont les seuls logements avec un niveau de loyer abordable pour des ressources faibles, que ce soit les ressources issues du travail ou des minimas sociaux.

Il faut payer de plus en plus cher pour louer un appartement, surtout dans les métropoles, notamment à Grenoble. Vous militez pour l'encadrement des loyers dans la métropole ?

Oui on est évidemment pour les mesures qui permettent de ne pas avoir des prix qui dérapent à l'infini. Maintenant, ce qu'on a mis en éclairage dans notre rapport régional, c'est aussi la nécessité de proposer des régulations complémentaires. L'encadrement des loyers va pouvoir peut-être "moraliser" un peu le marché, mais elle ne va pas faire baisser les prix. Et une manière d'avoir des prix qui soient abordables, c'est aussi de continuer à produire, continuer à réhabiliter.

Et puis, c'est aussi sanctuariser des logements qui, aujourd'hui, sont en train de changer de prix, des logements qui restés à des niveaux de marché il y a 15 ans et qui reçoivent aujourd'hui des congés d'entreprise ou une sortie de conventionnement. C'est aussi là que la politique publique doit aller récupérer les logements, protéger les personnes et maintenir des niveaux de prix en deçà du marché.

Quel regard portez-vous sur le quinquennat qui se termine en matière de logement ? Le président de la République promettait en 2017 que plus personne ne dormirait dans la rue…

Bien évidemment, nous portons un regard un peu étonné, avec de l'insatisfaction voire de la colère, quand on voit le nombre de personnes à la rue, quand on voit les chiffres que je vous ai indiqué sur des personnes qui risquent de devenir sans abri ou sans domicile. Parce qu'aujourd'hui, dans les villes tendues, quand on n'a pas de perspectives pour rebondir et qu'on attend dans le parc social, on n'a pas d'autres solutions.

Vous avez auditionné les différents candidats sur le logement. Les sentez-vous assez solides et préparés sur la politique du logement ?

La difficulté, c'est que le sujet du logement est politique mais aussi éminemment intime et personnel. Donc malheureusement le sujet n'est pas devenu un enjeu politique constitutif des programmes, au même niveau que l'emploi. Il y a pourtant un vrai besoin de la force publique pour investir. Ce n'est pas uniquement un coût, cela entraîne aussi de la production et donc du travail, de l'emploi. Et puis, tout simplement, cela permet aussi aux gens qui, derrière, sont capables de rebondir s'ils n'ont pas à chercher toute la journée un logement.

Quels sont les publics les plus fragiles face à cette hausse des loyers ? Les familles, les personnes seules ?

En fait, ce qui est compliqué, c'est surtout le niveau de ressources. Bien sûr qu'une personne seule, avec une seule entrée de ressources va être plus fragile. Si, en plus, elle est salariée, elle peut être juste au-dessus des seuils de l'aide au logement et donc ne pas en bénéficier. Et donc, notamment sur Lyon, on a pu voir des personnes seules dans le parc privé avec des taux d'effort - la part du budget consacrée au logement - atteindre 70 à 80%, ce qui est considérable.

Mais il n'y a pas que les personnes seules, il y a aussi les familles monoparentales, des personnes à la retraite, des jeunes qui peuvent être en difficulté. En fait, il n'y a pas de profil type, ce sont les ressources qui définissent les besoins. On a des personnes qui ont un très bas niveau de vie. La question du pouvoir d'achat est dans toutes les langues chez les candidats, mais la question d'augmenter le pouvoir d'achat par une intervention sur les prix n'est dans aucun programme.