Présidentielle et primaire PS : François Rebsamen soutiendra "le candidat le plus à même" de barrer la route du FN

Après la victoire de Benoit Hamon, le maire socialiste de Dijon est gêné. Lui qui refusait de soutenir les frondeurs, affirme n'avoir "qu'un seul but : éviter de revivre un 21 avril 2002."

Dans la campagne de la primaire du PS et de ses alliés, l'ancien ministre du Travail a soutenu Manuel Valls. Il avait expliqué ne pas vouloir voter pour les frondeurs. Aujourd'hui que Benoit Hamon a remporté la primaire et alors qu'il sera investi officiellement ce dimanche par le Parti socialiste, François Rebsamen joue le flou : "Je n'ai qu'un seul but : éviter de revivre un 21 avril 2002 (NDLR : la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle et l'élimination de Lionel Jospin). Le moment venu je soutiendrais le candidat à même d'y arriver. Si c'est le candidat de ma famille tant mieux." Et sinon ? "On verra", répond le maire de Dijon.