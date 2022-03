Présidentielle et services publics: "Il y a une vraie inégalité aujourd'hui entre un habitant urbain et rural"

Les principales associations d'élus, dominées par l'opposition, auditionnent ce mardi 14 mars tous les candidats à la présidentielle, à l'exception d'Eric Zemmour, et d'Emmanuel Macron. Parmi les demandes des élus, une nouvelle étape dans la décentralisation et le retour des services de proximité. "Il est urgent d'arrêter cette fuite de services publics" estime sur France Bleu Isère Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-Trièves, près de Mens, et vice-présidente de l'association des maires ruraux.

France Bleu Isère : D'abord, quelle question, quelle demande vous souhaiteriez faire remonter aux candidats ?

Fanny Lacroix : D'abord l'accès aux services pour nos territoires ruraux. On a tous vécu dans nos campagnes une fuite des services de proximité : des fermetures d'écoles ou encore la fermeture des services de la trésorerie dans notre communauté de communes du Trièves. On avait à l'origine deux trésoreries, puis plus qu'une, qui a finalement fermé l'an dernier. Dans la même dynamique, la maternité de La Mure a aussi fermé.

Il est urgent d'arrêter cette fuite de services publics et mettre en œuvre l'égalité républicaine pour l'accès aux droits et aux services pour tous les habitants de France. Et puis, derrière cette question de la fuite des services, il y a aussi la problématique très importante pour nous de la mobilité. Surtout à l'heure de la transition écologique et de la flambée des prix du carburant. On voit à quel point les habitants des territoires ruraux sont pris à la gorge sur ces enjeux-là.

On a vu hier avec la consultation "Ma France 2022", que les questions démocratiques étaient aussi très importantes, les questions d'exemplarité des élus notamment. Vous le ressentez au quotidien ?

Oui, tout à fait. Après nous, au niveau local, on a plutôt une bonne presse avec nos habitants, on est encore dans un lien de confiance, de proximité citoyenne.

Pour autant, l'abstention augmente, beaucoup de communes ont du mal à trouver des assesseurs pour les prochaines élections. Au fond, même dans les petites communes, il y a tout de même un malaise démocratique non ?

Oui il y a un malaise démocratique à plusieurs niveaux. Avec les dernières réformes territoriales, il y a eu un empilement des échelons et une multiplication des compétences. Il est vrai que nos habitants ne comprennent plus très bien pour qui voter quand il s'agit des élections départementales ou encore régionales. C'est compliqué pour eux. Pour autant, je pense que la commune comme l'Etat sont les murs porteurs de la République. Et donc nous, on n'a pas vécu ces phénomènes d'abstention massive à l'échelon de la commune.

Il y a un sujet économique qui vous inquiète également, vous les maires, c'est la baisse des dotations ?

Oui, tout à fait. Quand on regarde comment se structure le budget d'une commune, une part importante des recettes dépend des dotations que nous donne l'Etat. Et depuis plusieurs années, ces dotations ne font que baisser, mettant à mal la capacité des communes à porter des projets importants sur leur territoire. Et résultat, il y a une vraie inégalité entre un habitant urbain et rural. La commune de milieu rural touche une dotation par habitant qui est divisée quasiment par deux. C'est une politique d'aménagement du territoire qui va dans le sens de la métropolisation.

Nous demandons un changement de regard. On pense que le petit, l'interstice peut être une richesse, peut préparer le génie français et nécessite d'être développé. Donc, on demande un changement culturel qui porte les valeurs d'une société inclusive où les petites communes peuvent aussi être partie prenante de l'histoire nationale. Mais pour ça, il faut revoir la grille des dotations, effectivement.