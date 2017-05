Présidentielle : à Evrecy, les résultats du second tour annulés pour des irrégularités au bureau de vote

Le 7 mai dernier, une représentante du Conseil constitutionnel a relevé des irrégularités dans un bureau de vote à Evrecy, près de Caen. Les électeurs étaient amenés à émarger les listes avant de mettre leur bulletin dans l'urne. Les Sages ont décidé d'annuler les 441 suffrages exprimés.

"Vous me l'apprenez, on ne s'y attendait absolument pas". Henri Girard, le maire d'Evrecy, près de Caen, tombe des nues. Dimanche dernier, lors du second tour de l'élection présidentielle, il y a eu un couac dans l'organisation du vote dans sa commune. Un couac relevé par le Conseil constitutionnel : "dans la commune d'Évrecy (Calvados), dans laquelle 441 suffrages ont été exprimés, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité, qui s'est déroulée jusqu'à peu avant la clôture des opérations de vote, a été constatée par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune."

Quand je suis revenu un peu avant l'heure due la clôture, une adjointe m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial, à part qu'une représentante du Conseil constitutionnel a dit que les gens devaient mettre leur bulletin dans l'urne avant de signer et pas le contraire (H. Girard, maire d'Evrecy)

La commune d'Evrecy dispose de 2 bureaux. L'irrégularité s'est déroulé dans l'un des deux. "Le matin, c'était moi qui le présidais. On a appliqué le déroulement normal : dépôt du bulletin dans l'urne, signature ensuite. La deuxième moitié de la journée, on a une relève. Quand je suis revenu un peu avant l'heure due la clôture, une adjointe m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial, à part qu'une représentante du Conseil constitutionnel a dit que les gens devaient mettre leur bulletin dans l'urne avant de signer et pas le contraire", explique Henri Girard. Le maire est allé voir la constatation de la représentante.

"Je suis navré"

"D'une part, je suis navré même si je ne suis pas directement responsable de ça", confie Henri Girard. "C'est une première. On essaye d'être très vigilant. On est bureau chef lieu de canton. Mais la décision du Conseil constitutionnel, je n'ai pas la moindre intention de la critiquer", sourit le maire. Henri Girard qui se pose encore beaucoup de questions : "est-ce que ça a été occasionnel ? Systématique ? Je ne sais pas. Ce n'était pas moi qui étais là l'après-midi".

Dans la Manche, l'ensemble des suffrages exprimés de la commune de Vaudreville ont aussi été annulés : des bulletins blancs étaient déposés sur la table à l'entrée de la salle de scrutin à côté de ceux des deux candidats. Au total, 16467 bulletins ont été invalidés par le Conseil constitutionnel à l'issue de ce second tour.