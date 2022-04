"Je comprends pas trop les programmes" : face à leur premier vote, les jeunes Rémois un peu perdus

Les primovotants sont 4 millions cette année pour l'élection présidentielle. Dans les rues de Reims, les jeunes sont tous d'accord : "voter, c'est important quand même, c'est une responsabilité". Mais l'élection a du mal à enthousiasmer ces jeunes, qui se sentent "un peu perdus", à quelques jours du scrutin.

Sophia, 19 ans, est concentrée sur ses études en médecine et n'a pas eu trop le temps de se renseigner. Elle n'a pas fait son choix, et trouve qu'en tant que jeune, "on ne nous accompagne pas assez pour nous expliquer quel programme nous correspondrait le plus, je ne comprends pas trop tous les programmes".

Faire son choix grâce à Instagram et You Tube

Alors chacun a sa méthode pour se renseigner. Bien sûr, certains jeunes lisent les programmes et regardent des émissions télé. Sophia elle discute avec sa mère et regarde Instagram, où un compte répertorie les différents programme. Théo lui regarde la chaîne Hugo Décrypte sur You Tube. Le journaliste-vidéaste a interviewé tous les candidats à la présidentielle. "Ca m'aide à y voir plus clair", explique-t-il. Imane, 17 ans, évoque aussi l'application Elyzée qui, sur le modèle des sites de rencontre, "permet de balayer à droite ou à gauche en fonction des programmes et qui permet d'assigner un candidat".

Suivre les débats incite aussi Théo à faire des recherches par lui-même, lorsqu'il ne comprend pas un terme. "Par exemple islamogauchisme, je ne comprenais pas à quoi ça faisait référence, mais j'ai fait des recherches et maintenant je comprends", explique le lycéen de Terminale.

"La politique, ça a un impact sur ma vie"

Roxanne fait partie des rares jeunes à avoir fait son choix. Cette lycéenne de l'établissement Marc Chagall de Reims est très impliquée dans la vie associative et politique et veut peut-être en faire son métier plus tard. Cette ancienne enfant placée est révoltée de l'absence de certains thèmes dans la campagne.

Tout le monde nous oublie. Je n'ai pas entendu un candidat parler de l'aide sociale à l'enfance. Quand on sait que un tiers des jeunes SDF sont des anciens enfants placés, c'est révoltant. C'est un enjeu primordial pour garantir la justice sociale. La politique, ça a un impact sur ma vie - Roxanne, ancienne enfant placée

Sa camarade de classe Imane elle aussi est très impliquée en politique. Elle aura 18 ans entre les deux tours, et pourra donc exprimer son vote pour le second tour. "Quand j'ai vu ma carte électorale dans la boîte aux lettres, j'étais trop contente", explique la lycéenne, qui veut "honorer le fait que, depuis 1944, les femmes ont le droit de voter".