Présidentielle : fin des partis traditionnels, abstention, front républicain, les enjeux du second tour

Y aura-t-il un front républicain comme en 2002 face à Jean-Marie Le Pen ? Quelle sera la part des abstentionnistes ? Autant de questions qui se posent avant le second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Le résultat du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai, sera forcément inédit : le prochain Président de la République sera issu d'une formation politique qui n'a jamais gouverné jusqu'ici. Le comportement électoral des 47 millions de Français appelés aux urnes sera donc analysé de près. Reports de voix et abstention sont des éléments clés du second tour.

Vers une abstention record ?

L'abstention s'annonce élevée pour le scrutin du 7 mai et pourrait même s'approcher du record de 1969 (69% de participation). Selon un sondage Odoxa pour franceinfo publié vendredi, un Français sur quatre devrait choisir de ne pas aller voter dimanche. 75% de participation, ce serait "en dessous de celle du premier tour" (78%) ce qui est "extrêmement rare", analyse Céline Bracq, directrice générale d'Odoxa.

Quid des reports de voix ?

Une partie des électeurs ne se retrouve ni dans le programme d'Emmanuel Macron, ni dans celui de Marine Le Pen, notamment parmi ceux qui ont voté pour François Fillon ou pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Lors de la consultation organisée par la France insoumise entre les deux tours, les militants du mouvement de Jean-Luc Mélenchon se sont d'ailleurs prononcés à 65% pour l'abstention ou un vote blanc. La situation semble bien éloignée de celle de 2002, alors que le Front national, avec Jean-Marie Le Pen, était également présent au second tour de l'élection présidentielle : le taux de participation au second tour avait frôlé les 80% (79,71%).

Du reports des voix du premier tour dépendra le potentiel grand écart entre les taux de participation à l'élection présidentielle de 2002 et de 2017. Il y a quinze ans, Jacques Chirac avait remporté l'élection avec 82,2% des voix en raison du front républicain qui s'était monté face à son rival FN Jean-Marie Le Pen. Mais ce front républicain n'est plus un réflexe en 2017. Notamment chez les candidats battus au premier tour. Si Benoît Hamon et François Fillon ont rapidement appelé à "faire barrage au FN" après leur défaite, Jean-Luc Mélenchon, arrivé en quatrième position au premier tour, n'a pas donné de consigne de vote. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Jean Lassalle, également éliminés au premier tour, n'ont pas souhaité se prononcer non plus. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il a décidé de rejoindre Marine Le Pen et deviendra son Premier ministre si la candidate FN est élue le 7 mai.

Une première, quel que soit le résultat

Le résultat du premier tour était déjà inédit, en raison de l'absence pour la première fois sous la Ve République, de la droite au second tour d'une élection présidentielle. Première fois aussi qu'aucun des deux grands partis qui ont dominé la vie électorale depuis près d'un demi-siècle, Les Républicains (LR) et le Parti socialiste, n'est qualifié à l'issue du premier tour. En toute logique, le résultat du second tour sera donc une première. Des premières même.

Si Marine Le Pen est élue, le Front national dirigera la France pour la première fois, ce sera aussi la première fois qu'une femme accède à l'Élysée. Si c'est Emmanuel Macron qui l'emporte, ce sera évidemment une première pour son mouvement, En Marche!, fondé en avril 2016. Ce sera aussi la première fois qu'un candidat qui n'a jamais eu de mandat électoral jusqu'ici devient Président de la République. En cas de victoire, Emmanuel Macron, 39 ans, deviendrait aussi le plus jeune président de la République de l'Histoire, devant Louis-Napoléon Bonaparte.