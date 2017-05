Présidentielle : les bulletins nuls insolites du second tour en Indre-et-Loire

Les bulletins nuls et blancs ont atteint un niveau record lors d'une élection présidentielle : 8,5% de bulletins blanc et près de 3% de bulletins nuls, annotés, déchirés, ou encore plus original. "François Premier", "Jean Lassalle", "Jacques Villeret"... : florilège de l'Indre-et-Loire.

Il y a ceux qui ont décidé de montrer leur mécontentement en ne se déplaçant pas aux urnes, en glissant un bulletin blanc ou en ne remplissant pas l'enveloppe. Et puis il y a ceux qui se sont déplacés pour glisser dans l'enveloppe un mot particulièr, un bulletin original ou griffonné... À Saint-Pierre-des-Corps, les scrutateurs ont découvert plusieurs bulletins renvoyant dos à dos les deux candidats... et notamment un petit mot en faveur de l'acteur du Dîner de Cons, Jacques Villeret (ou François Pignon !) :

Des bulletins nuls retrouvés lors du dépouillement à Saint-Pierre-des-Corps. © Radio France - DR

À Saint-Pierre-des-Corps, on a retrouvé aussi des messages plus virulents :

Un bulletin pro-FN retrouvé lors du dépouillement à St-Pierre-des-Corps. © Radio France - DR

Un message anarchiste retrouvé dans une enveloppe lors du dépouillement du second tour. © Radio France - DR

Mais à Saint-Pierre-des-Corps, on a aussi recensé plusieurs bulletins de candidats du premier tour, notamment pour Jean Lassalle, pour Philippe Poutou ou pour Jean-Luc Mélenchon. "C'est la première fois que je vois autant de bulletins blancs et de bulletins nuls", précise l'un des adjoints à la mairie qui a participé au dépouillement. "On sent que les gens sont allés voter parce que c'était un devoir civique, mais pas pour quelqu'un. Ils n'étaient pas motivés pour soutenir l'un ou l'autre", analyse un autre scrutateur de la soirée.

À Chinon, des bulletins nuls très "histoire de France"

Beaucoup evoqué pendant la campagne, Charles de Gaulle s'invite au dépouillement à #Chinon pic.twitter.com/t3dolsYWum — Julien COQUET (@JuCOQUET) May 7, 2017

#Chinon ville d'Histoire... François Ier appelé en renfort par un électeur de #Chinon ? pic.twitter.com/rd1fuov3SX — Julien COQUET (@JuCOQUET) May 7, 2017

Et puis à Tours, un petit mot doux pour le futur président : "Emmanuel, tu as de beaux yeux mais je ne peux pas voter pour toi"', a adressé un certain J-P :

Au dépouillement à #Tours, un petit mot doux... mais un bulletin nul. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/tswoHAG08V — Olivier Collet (@olcollet) May 7, 2017

