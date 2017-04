Présidentielle - François Bayrou : "les Français veulent tourner la page"

Dans le département, Emmanuel Macron arrive en tête des suffrages suivi de Jean-Luc Mélenchon.

Les Pyrénées-Atlantiques se démarquent pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Comme au niveau national, Emmanuel Macron arrive en tête. Mais Jean-Luc Mélenchon se classe deuxième, suivi de Marine Le Pen.

Les résultats dans les Pyrénées-Atlantiques

Les résultats du premier tour dans les Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Xavier Demagny

Les résultats dans le département au soir du premier tour : Emmanuel Macron arrive en tête avec 26.27% des suffrages exprimés. Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième avec 19.92% suivi de François Fillon avec 18.16% et de Marine Le Pen avec 13.74%.

Viennent ensuite Benoit Hamon (7.73%), Jean Lassalle (7.55%), Nicolas Dupont-Aignan (3.72%), Philippe Poutou (1.61%), François Asselineau (0.70%), Nathalie Arthaud (0.45%), et enfin Jacques Cheminade (0.13%).

Les soutiens d'Emmanuel Macron ravis

Alors que leur candidat est arrivé en tête de ce premier tour, les soutiens d'Emmanuel Macron saluent la performance. En premier lieu, son allié le maire de Pau, François Bayrou.

Ce 1er tour dit que les Français veulent tourner la page sur la manière dont le pays est gouverné depuis des décennies. @TF1 — François Bayrou (@bayrou) April 23, 2017

François Bayrou met en garde contre "l'illusion" Marine Le Pen

Même chose pour le délégué départemental du Modem dans le département, Régis Laurand: "Emmanuel Macron réussit a faire voler en éclat le vieux paysage politique français. Il faut continuer à convaincre mais on est dans une dynamique plus que favorable donc on peut espérer l'emporter le 7 mai"

Régis Laurand, le délégué départemental du MODEM

Le Front National satisfait

Au QG du FN dans le département les militants se réjouissent mais restent prudents pour le deuxième tour. Ils craignent une mobilisation des électeurs contre leur candidate, Marine Le Pen.

Les militants du FN craignent un barrage contre Marine Le Pen au second tour

Pour Claudie Cheyroux conseillère régionale du FN et candidat aux élections législatives dans la première circonscription, Emmanuel Macron est "une bulle complètement gonflée à l’hélium porté par une caste médiatique. Il n'a aucune légitimité n l'a sorti du chapeau. Il veut ouvrir la France à tous les vents mauvais, là où Marine [Le Pen] veut la protéger"

Claudie Cheyroux, conseillère régionale FN et candidat aux élections législatives

Les Républicains pointent du doigt les primaires

C'est historique, pour la première fois, aucun des deux grands partis de gouvernement, le PS à gauche et Les Républicains à droite, ne se retrouve au second tour d'une élection présidentielle. Pour le secrétaire départemental des Républicains, Nicolas Patriarche, c'est en partie la faute du processus des primaires.

Le secrétaire départemental LR Nicolas Patriarche

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon dépités

Malgré le bon score du candidat de La France Insoumise dans le département, les électeurs béarnais sont déçus de sa quatrième place. La plupart refusent de voter au second tour, même si c'est pour faire barrage à Marine Le Pen.

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas voter au second tour

Grosse déception au Parti Socialiste

Pour le secrétaire départementale du parti socialiste dans le département, Stéphane Coillard c'est un triple échec qui est sanctionné ce soir par les électeurs. celui de Benoit Hamon, celui de Manuel Valls et celui de François Hollande

"Le PS paye une sorte de présomption" Stéphane Coillard, secrétaire départemental du parti socialiste

Jean Lassalle prend acte

Le candidat béarnais lui, est bien sûr déçu, lui qui se voyait au second tour de cette élection présidentielle.

Je ne jouerai pas les filles de l'air en prétendant que je suis content de ne pas être au second tour. Non ! Mais le peuple est souverain. — Jean Lassalle (@jeanlassalle) April 23, 2017

