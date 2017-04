Présidentielle - François Fillon : "Je voterai en faveur d'Emmanuel Macron"

Battu au premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon a appelé dimanche à voter pour Emmanuel Macron dans le but de battre le Front national de Marine Le Pen au second tour.

François Fillon a annoncé dimanche soir qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, estimant qu'il n'y "a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite".

"L’extrémisme ne peut qu’apporter malheur et division à la France"

"L'abstention n'est pas dans mes gènes. (...) Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai pour Emmanuel Macron", a annoncé le candidat de la droite battu au premier tour de l'élection présidentielle.

"J'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne et c'est à moi, et à moi seul de la porter", a-t-il estimé. A deux semaines du second tour, le député Les Républicains appelle à "choisir ce qu’il y a de préférable pour notre pays." "Je ne le fais pas de gaieté de cœur mais l’abstention n’est pas dans mes gènes surtout lorsqu’un parti extrémiste s’approche du pouvoir", a souligné François Fillon. "Le Front national, ce parti créé par Jean-Marie Le Pen, a une histoire qui est connue pour sa violence et pour son intolérance. Son programme économique et social mènerait notre pays à la faillite et à ce chaos, il faudrait ajouter le chaos européen avec la sortie de l’euro".

"L’extrémisme ne peut qu’apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n’y a pas d’autre choix que de voter contre l’extrême droite, je voterai donc en faveur d’Emmanuel Macron"

► Suivre notre direct

"Malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n’ai pas réussi à vous convaincre", a dit le candidat de la droite et du centre à la presse, à son QG de campagne à Paris. "Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels, le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite", a ajouté l'ancien Premier ministre, mis en examen le 14 mars dernier dans l'enquête sur de potentiels emplois fictifs dont auraient bénéficié sa femme et ses enfants.

A LIRE AUSSI ► Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour