Présidentielle : François Fillon seul à l'affiche dans plusieurs communes du Cotentin

Les onze candidats à l'élection présidentielle ne sont pas tous logés à la même enseigne dans plusieurs communes de la Manche. Seul François Fillon apparaît sur les panneaux électoraux de Saint-Vaast-la-Hougue et Quettehou.

"Il n'y en a que pour François Fillon !" La phrase revient en boucle chez les habitants de Saint-Vaast-la-Hougue et Quettehou. Dans ces deux communes du Cotentin situées dans le Val de Saire, la seule affiche officielle placardée sur les panneaux électoraux est celle du candidat Les Républicains. Petits et grands électeurs dénoncent "un problème d'équité", contraire au Code électoral. Michel est retraité de Quettehou.

François Fillon s'affiche tout seul à Quettehou. © Radio France - Jules Brelaz

Le territoire du Val de Saire a beau être classé politiquement à droite, il ne faut pas soupçonner Jean-Pierre Lemyre, le maire sans étiquette de Quettehou, de vouloir favoriser François Fillon.

Non pas du tout ! On ne soutient personne. J'ai mes convictions... et ce n'est peut-être pas François Fillon en plus !