Présidentielle : François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron au second tour

François Hollande appelle officiellement ce jeudi soir à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. L'ancien président de la République a appelé "les Français à voter pour Emmanuel Macron" le 24 avril, au nom de la "cohésion de la France" et de son "avenir européen". Il était l'invité du 20 heures de TF1.

Marine Le Pen "remettrait en cause nos principes"

"L'essentiel, c'est la France et sa cohésion" et "son avenir européen" alors que la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen "remettrait en cause nos principes" et "nos valeurs", a déclaré l'ancien dirigeant socialiste. Selon lui c'est donc "le vote Macron qui permet que madame Le Pen ne gagne pas".

Avant lui, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy qui avait également indiqué qu'il voterait Emmanuel Macron au second tour, ce qui avait déclenché des réactions diverses au sein de sa famille politique Les Républicains.