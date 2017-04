Présidentielle - François Hollande : "Je voterai Emmanuel Macron" face au "risque" Marine Le Pen

François Hollande a annoncé lundi qu'il allait voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle face au "risque" que "l'extrême droite fait peser sur l'avenir de la France", dans une allocution télévisée en direct de l'Élysée.

François Hollande votera pour Emmanuel Macron. "Pour ma part je voterai Emmanuel Macron", a dit le président, qui a salué "toutes les formations politiques" ayant appelé à voter pour le candidat d'En Marche!, arrivé en première position dimanche, devant Marine le Pen.

#Présidentielle2017 "La mobilisation s'impose (...) Pour ma part je voterai Emmanuel Macron", François Hollande pic.twitter.com/cN90pLA0Ln — franceinfo (@franceinfo) April 24, 2017

Et d'ajouter : "Emmanuel Macron est celui qui défend les valeurs de rassemblent des Français dans ces périodes si graves que connaissent le monde et la France", estime François Hollande.

Mise en garde contre l'extrême droite

Dans une courte allocution à l'Elysée, le chef de l'Etat a mis en garde contre l'arrivée au pouvoir du Front national qui "diviserait profondément la France" et remettrait en cause sa place en Europe et dans le monde. Aux yeux du président, la présence de cette dernière au second tour "fait courir un risque à notre pays".

#Présidentielle "La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays" (Hollande) pic.twitter.com/BcBitzqjS9 — franceinfo (@franceinfo) April 24, 2017

Si la France était dirigée par le Front national, le pouvoir d'achat des français et l'emploi seraient "impactés", a-t-il dit.